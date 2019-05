Özersay: Telkinlere rağmen 4'lü koalisyonda bulunduk!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Özersay’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Programa HP Başkanı olarak çıkıyorum. Bundan çok da memnun değilim. Hükümetin bozulmuş olduğuna üzüldüğümü söylemek zorundayım.

Son dönemde yaşadıklarımız bizde bir kırgınlık yarattı. Yaşatmak için çok uğraştık, gerçekten zor bir süreçti. Çaba ortaya koyan, emek ortaya koyan bir süreçti. Bir şeyler yapmaya çalışan bir hükümet dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu tür ortaklıklar sonlandıktan sonra genelde karşılıklı suçlamalar süreci yaşanır.

Konuştuğunuz, anlaştığınız şeylerin tersi yapılmaya başladığında eğer bir tepki ortaya koymazsanız, iş çığırından çıkar. Anlaştığınız konuların tam tersi, sizin iradenize rağmen yapılırsa güveniniz sarsılır. Dolaıyısıyla öyle bir noktaya geldik ki aslında toplum olarak; doğruyu herkes söyler, neyin yapılmaması gerektiğini söyler ama doğru söylenmesine rağmen doğruyu söylemeye kalkıştığınızda garipsenir. Doğru olan bir şeyi yapmaya kalkıştığınızda bir garip bakılır size. Sanırım yanlışlar topluma yerleşmiş durumda. Bir şeylerin yapılmayacağı konusunda anlaşmışsanız, ben yaparım, bozulmaz, gene yaparım gibi bir yaklaşım bu üğlkeyi hiçbir yere götürmez.

Biz kimseyi hedef göstererek hareket etmedik. Mesele mentalite meselesidir. Koalisyonun kurulması aşamasında biz belli bazlı hedefler koyduk kendimize. Tek başımıza iktidara gelemedik. Koalisyona girersek, hedefimiz ne olacak diye konuştuk. 2 hedef koyduk önümüze. Birincisi, en azından mmümkün olan alanlarda icraat yapabilmek. Bu yüzden biz özellikle ulaştırma ve içişleri bakanlığını talep ettik. Yapabileceğimiz oranda icraat yapmak birinci hedefimizdi. İkincisi de geçmiş hükümet dönemlerinde bir çok kez etik ve hukuk dışı işlemler oldu. Kimisi mahkemeden döndü, kimisi tartışmalara neden oldu. Hatta ‘etik değil ama hukukidir’ denilen tartışmalar oldu. Biz Halkın Partisi olarak ikinci maacımızı, bu tür yanlışları, yolsuzlukları en azından engelleyelim diye girdik koalisyona.

Geçen 14 aylık süreç içerisinde defalarca bizlere soruldu; iki şeyin altını çizdik. Biz bu koalisyonla ilgili olarak verdiğimiz sözü elimizden geldiğince tutarak koalisyonu yaşatmak için bir çaba ortaya koayacağız dedik ve bir çaba ortaya koyduk. Ama aynı durumda, her programda soruldu ‘ne olursa koalisyon bozulur?’Evet birileri ısrarla bu koalisyonun bitmesi üzerine bir algı yarattı, ısrarla yanıt da verdim ve yanıtlar her zaman gerçeği yansıtan şeylerdi. Başkasıyla böyle bir pazarlığa girmediğimizi, koalisyonun dvm etiğini söyledim ve koalisyon da devam etti. Zaten doğruyu söylüyordum. İki şeyin alytını her zaman çizdim: Bizim için koalisyon ne zaman sonlanır? İcraat yapamaz hale gelirsek, o koltukların üzerine çakılmamızın bir anlamı kalmaz demiştik. Çünkü sadece maaş ödemek icraat yapmak demek değil, hükümet yapmak değil. İkincisi de eğer biz yapılan yosuzkların üzerine gidemez ya da kanbul edemeyeceğimiz yanlışlar yapılırsa, bunları engellemek için geldiğimizden, koalisyonun anlamı kalmazdı.

Bizim sorunumuz, arazilerle ilgili değil. Bu bazılarının işine geldi. Oysa, herkes çok iyi biliyor ki hükümetin geldiği nokta, icraat yapamaz bir noktaydı. Maaşları ödemek için defalarca toplantı yapar bir halde bulduk kendimizi. Ulaştırma Bakanının yolarla ilgili projeleri haızr olmasına rağmen icraata dökme konusunda sıkıntı yaşadığından ötürü gelip istifasını sundu. Bakanlar Kurulu’nda Tolga Atakan bunu yaptı. Eğer icraat yapamaz konuma gelirseniz bu bir kağıt işine döner. Hükümet icraat yapamaz noktaya gelmişti hükümet. Oysa herkesin konuştuğu, bizim de altını çizdiğimiz; maaş ödemek hükümet etmek değildir.

Bir ikincisi ise, mesele arazi değil. Bu koalisyonun ilk görüşmeleri başladığında Serdar Bey’in evinde oturup görüştük dördümüz. Orada daha konuşurken yazılı ve sözlü olarak benim ortaya koyduğum bir duruş vardı. O da lütfen bu hükümet döneminde, Bakanlar Kurulu’nda yer alacak herhangi bir bakanın, birinci derece yakınına; devlet arsası, devlet arazisi, kredisi verilmesin. Çünkü bizden önceki dönemlerde, Bakanlar Kurulu’nda bakan olup da dışarıda ticaret işleri yürüten veya yine bakan olup da birinci derece yakınına devlet imkanlarından yararlanma fırsatı veren, başka gençlerin fırsat eşitliğini elden alan olaylar yaşanmıştı. Biz bu pozisyonu ortaya koyduk. Hatta koalisyon protokol taslağına da bunu yazılı olarak koyduk ve bu bir tartışmaya neden oldu. İlk başta, ilk tartışma bununla ilgili olarak çıktı.

Ardından Bakanlar Kurulu’na değişik dönemlerde, defalarca önergeler geldi. Sayın Maliye Bakanı kendi çocuğunun üniversitesiyle ilgili olarak arazi kiralanmasına ilişkin önergeler getirdi. Tıp fakültesi yapılması için ayrılan bir arazinin iptal edilmesi, oğlunun üniversitesine kiralanması için önerge getirdi defalarca. Bir kaç talepten bahsediyorum. Defalarca Bakanlar Kurulu’nda biz buna karşı çıktık. Biz bir bakan görevdeyken, kendi oğluna arazi verilmemesini savunuyoruz. Ve bu önergeler de Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi.

Biz bu hükümete icraat ve yanlışları önlemek için geldik. Biz bu önergeleri geçirmeyerek engelledik. Aradan aylar geçtikten sonra, bu konuyu defalarca konuşmuşken, eğer olacaksa, herkes için uygulanan kriterler çerçevesinde olması gerektiğini, ama şuan için bunun bu şekilde yapılmasının birilerine özel imkan sağlayacağını söyledik ve engelledik. Bu durum sevgili Tufan için de geçerliydi. Daha iki gün önce Meclis’te haklı olarak ‘bizim dönemimizde yeni kiralamalar yapılmadı’ diye açıklama yaptı. Çünkü Bakanlar Kurulu’na kiralamalar geldiğinde, yeni kiralama yapmamıştık. Bu duruş varken, bizde de Sayın Erhürman’da da bu duruş varken, kendi oğluyla ilgili önergeleri doğru bulmadığımızı söylerken, Maliye üzerinden geçirerek kiraladı.

Bu zihniyetten bu ülkede artık vazgeçmemiz lazım. Siz bunu normal görebiliyor olabilirsiniz. Ben size ortağınız olarak bunun doğru olmadığını söylememe rağmen, siz bize haber vermeden, arkadan gidip bunu yaparsanız, bunu başka konularda yapmışsanız ve ben bilmiyorsam?

Hükümet her ne pahasına olursa olsun sürdürülsün diye bir hamle olarak görüyorum bu Maliye Bakanı’nın istifasını. Ama şöyle de bir gerçek var; DP dörtlü koalisyonun ortağı olmayı sürdürecek m, sürdürmeyecek mi? Sürdürecekti… Peki, ne farkı olacaktı? Serdar Bey o koalisyona ortak olmaya devam etmeyecek miydi yani? DP’nin başkanı kimdi? DP’nin esasen kararlarını alan, yönlendiren kimdir? Dörtlü koalisyondan bahsediyoruz, bir tanesinin başkanı çıkacak. Koalisyon zaten istifayla bitmişti. Bu eğer DP’nin atamış olduğu bir diğer Bakan olan Türizm Bakanı ile ilgili olsaydı, durum daha farklı olurdu. Dörtkü bir koalisyon var, dört isim bir araya gelmiş, ve bu dört isimden en az bir tanesi kendisine ‘bu kiralamaları yapmayacaksınız’ demiş, buna rağmen aylar sonra öğreneceğiz.

2018’in Aralık ayında bütçe görüşmeleri sırasında bilgimize bir şey geldi. Hükümet ilk kurulduğunda Yenişehir’de bir yurt tartışması ortaya çımıştı. Yine sErdar Bey yine bir yakınına, yine bir devlet arazisi… Bunun doğru olmadığını söyledik, basında eleştirildik. Başsavcılığa yazı gönderdik, aldığımız yanıtla birlikte aslında, bunun bir ihaleyle yapılması gerektiğini öğrendik. Hemen ardından bir açıklama geldi. Serdar Bey’in oğlu bir açıklama yaptı ve bundan vazgeçtim dedi. Siz olsanız bunun üstüne ne düşünürsünüz? Kendisiyle sözleşme yapılmayacak. Bu bizi rahatlattı. En azından daha önceki hükümet dönemlerinde verildi, şimdi iptaliyle ilgili bir şey yapmak mümkün değil ama en azından bizim dönemimizde olmayacak dedik. Ardından gördük ki geçen akşam, koalisyon ilk kurulduğunda vazgeçtim denilen bu yere, Temmuz ayında sözleşme yapılmış, Maliye üzerinden oğluna verilmiş. Yine Metehan bölgesinde bir başka yer daha kiralanmış. Yanlış olan bir şeye siz doğru diyebilirsiniz. Ortaklarınızdan biri bunu doğru görebilir. Ortaya derin bir güven krizi çıktı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Son Bakanlar Kurulu’nda farklı partilerden iki bakan da bizimle aynı görüşte. Bu nedenle ortaklıkla bağdaşmayan eski alışkanlıkları devam ettirmeye çalıştıkları ve icraatsızlık nedeniyle ayrılma kararı aldık.

2018’in başında genel seçim oldu. O seçim öncesi, Sayın Özgürgün’ün başında olduğu bir partiyle ortaklık kurmayacağımızı söylemiştik. Koalisyona girmedik UBP ile. Dörtlü koalisyona girdik. Sözümüzü tuttuk diye bizi topa tuttular. Her sözümüzün ardında durduğumuzda topa tutulduk, eleştiri aldık. Sanırım bu ülkede doğru olan, sözünü tutmamaktır.

Bir TC programında söyledim. Eğer yolsuzlukların üzerine gitmemiz durumunda önümüz kesilirse, ortaklıktan çekiliriz demiştik. Bunların gerekliliğini yapmazsak ne olacak? Normalleşmiş yanlışlar düzelmeyecek.

TC ile protokolün gecikmesinin birden fazla sebebi var. Ama burada kendinizle ilgili şeylere de bakmanız gerekiyor. Bol keseden ekonomik adımlar nedeniyle mali açıdan TC’ye güven veren bir tablo yaratamadık. TC’deki sistem değişikliği, seçimler bir gerçeklikti. Burada bizim yanlışlarımız oldu. Bunu dört ortağın birine yüklemek istemiyorum. Ama geldiğimiz nokta icraat yapamaz noktaydı.