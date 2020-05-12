  • BIST 99.616
  • Altın 383,216
  • Dolar 6,9907
  • Euro 7,5856
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Özersay: Toplum sağlığını risk edecek bir adım atmayacağız

» »
Özersay Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile kapıların açılması ve Pile’de yaşayan vatandaşların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özersay: Toplum sağlığını risk edecek bir adım atmayacağız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile kapıların açılması ve Pile’de yaşayan vatandaşların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kapıların açılmasını ve karşılıklı ticaret ilişkilerini geliştirmeyi desteklediklerini ancak bu konuda toplum sağlığını riske edecek bir adımı atmayacaklarını ifade eden Özersay, risk almadan geçişlerin açılmasını desteklediklerini ancak bu adımları sadece Güney’de çalışan veya eğitim alan öğrenciler açısından bakarak değil de sağlık alanında sağlığın gerektirdiği şekilde atacaklarını kaydetti.

Özersay, Pile’de yaşayan vatandaşlarla ilgili de belli bazı adımlar atılabileceğini, bu konuda tartışmaların yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Vatandaşların bazı sıkıntılarını aşamadıklarını çünkü Rum tarafına kimin nasıl ne zaman gittiğinin, kiminle irtibat kurduğunun bilinemeyeceğini belirten Özersay, bu konuda bazı tedbirler alınabileceğini, tüm bunları konuştuklarını, ancak Kuzey’e geçecek kişilerin Güney ile hiçbir temasta bulunmadığının nasıl belirleneceğinin bilinmediğini kaydetti.

Kudret Özersay, bu konuları Pile muhtarı ile de tartıştıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ'den aşı açıklaması: "Geliştirilmesi zor"12 Mayıs 2020 Salı 17:55
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası: "Kaçanlar varken gönüllü çalışma cesareti gösteren hemşirelerin gün kutlu olsun”12 Mayıs 2020 Salı 16:52
  • Başbakan Tatar, Engelli Hizmetleri Komisyonu Başkanı Bağcıer’le Görüştü12 Mayıs 2020 Salı 16:48
  • İskele‘de yarın 3 saat elektrik kesintisi12 Mayıs 2020 Salı 16:37
  • Taçoy: “Doğu Akdeniz’de istediğiniz gibi cirit atamazsınız”12 Mayıs 2020 Salı 16:34
  • Sahte Belge Düzenleme ve Sahtekârlıkla Para Temini Zanlılarına 2 Gün Tutukluluk12 Mayıs 2020 Salı 16:16
  • Çocuklarının Bacaklarına Sıcak Bıçak Değdiren Anne Teminatla Serbest Kaldı12 Mayıs 2020 Salı 16:09
  • Yangın yaklaşık 20 dönüme yayıldı12 Mayıs 2020 Salı 15:52
  • Çavuşoğlu: Okullarda yürütülen örgün eğitime Haziran sonuna kadar ara verildi12 Mayıs 2020 Salı 15:39
  • Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”12 Mayıs 2020 Salı 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti