Özersay: Toplum sağlığını risk edecek bir adım atmayacağız

Özersay Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile kapıların açılması ve Pile’de yaşayan vatandaşların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile kapıların açılması ve Pile’de yaşayan vatandaşların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kapıların açılmasını ve karşılıklı ticaret ilişkilerini geliştirmeyi desteklediklerini ancak bu konuda toplum sağlığını riske edecek bir adımı atmayacaklarını ifade eden Özersay, risk almadan geçişlerin açılmasını desteklediklerini ancak bu adımları sadece Güney’de çalışan veya eğitim alan öğrenciler açısından bakarak değil de sağlık alanında sağlığın gerektirdiği şekilde atacaklarını kaydetti.

Özersay, Pile’de yaşayan vatandaşlarla ilgili de belli bazı adımlar atılabileceğini, bu konuda tartışmaların yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Vatandaşların bazı sıkıntılarını aşamadıklarını çünkü Rum tarafına kimin nasıl ne zaman gittiğinin, kiminle irtibat kurduğunun bilinemeyeceğini belirten Özersay, bu konuda bazı tedbirler alınabileceğini, tüm bunları konuştuklarını, ancak Kuzey’e geçecek kişilerin Güney ile hiçbir temasta bulunmadığının nasıl belirleneceğinin bilinmediğini kaydetti.

Kudret Özersay, bu konuları Pile muhtarı ile de tartıştıklarını söyledi.