Özersay: “turizmde teşvik dilimleri yeniden düzenlenmeli”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin Turizm Çalışma Grubu’yla birlikte Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve ekibiyle bir araya gelerek, turizm konusundaki çözüm önerilerini paylaştı ve sorunları dinledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, KITSAB’ı ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’de turizm faaliyetlerinin senenin 12 ayına yayılması ve ekonominin farklı kesimlerinin bu sektörün getirilerinden daha fazla yararlanması ihtiyacına dikkat çeken Özersay, “Bunu başarmak mümkündür. İhtiyaç, çok iyi bir planlama, ekonominin farklı sektörleriyle iyi bir koordinasyon ve halkın da katılımıyla turizmin bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesidir” dedi.

Özersay, ülkedeki ithalat ve ihracat dengesinin alt üst olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Artan ithalat ihracat farkını azaltmak için bir yandan üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz birtakım ürünleri teşvik etmeyi ve alandaki üreticileri kooperatifleşme yoluyla dış piyasalarda rekabet edebilir şekilde üretim yapmaya yönlendirmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan da turizm gelirlerimizi daha da artırarak ülke ekonomisindeki bu sağlıksız yapıyı tamir edebileceğimize inanıyoruz”

Belirli sayının üzerinde turist getiren kesimlere teşvik oranının daha fazla olmasının rekabet açısından da bazı dengesizlikler ortaya çıkardığını savunan Özersay, burada teşvikten yararlanan kesimleri suçlamanın bir çözüm olmadığını söyledi.

Kudret Özersay, teşvik dilimlerini yeniden düzenlemek ve beş yıldızlı oteller dışındaki otellerin de kalitelerini ve standartlarını artırarak, sisteme dahil olmalarını sağlamak gerektiğini söyledi. Özersay, “Benzer şekilde özel ilgi turizmi iyi planlanırsa, etkisi çok daha fazla olabilir ve teşviklerdeki değişiklikle daha da geliştirilebilir” dedi.

Öte yandan esnafın turizm gelirlerinden daha iyi bir pay almasını sağlamak için koordineli çalışmak gerektiğine işaret eden Özersay, şöyle devam etti:

“Son zamanlarda ülkemizde de yaz ayları dışında teşvik sistemi kapsamında yurt dışından çok sayıda turistin getirildiğini görüyoruz. Bu gelen turistlerin sadece belirli yerlerde alış veriş yapmalarını değil, çarşıda daha uzun kalmalarını, daha farklı saatlerde çarşı ziyareti yapabilmelerini organize edebilirsek, kimsenin kimseyi karalamadan ve suçlamadan birlikte çalışmasını teşvik edersek bu turistler ekonomimize çok daha fazla katkı yapmış olur. Devletin bu konularda düzenleyici ve denetleyici rolünü yerine getirmesi şarttır”

Özersay, ekonominin farklı kesimlerinin, turizm açısından birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcı olduğunu, bu pastayı büyütüp gerçekten sürdürülebilir bir sektör yaratılabileceğini anlamalarını sağlamak için çalışma yapmak gerektiğini söyledi.

“KAMUYA AÇIK TUVALET DAHİ OLMAYAN YERDE FESTİVAL YAPILIYOR”

“Devletin turizm faaliyetlerinin festivalleri, ören yerlerini, eski eserleri ve esnafın satış yaptığı çarşıyı da kapsayacak şekilde dönüşümünü sağlamak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi son derece önemlidir” diyen Özersay kamuya açık alanlarda, gerek festival organize edildiğinde gerekse çarşıda turistlerin bir tuvalet dahi bulamadıklarını belirtti.

Eğitim sistemi içerisinde turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının aşılması için atılacak adımlar olduğuna da işaret eden Özersay, meslek okullarındaki mesleklerin geçerliliğini yitirmeye başladığını ve bunların acilen güncellenmesi ve bu konularda eğitim alan gençlerimizin turizm sektöründe çalışmalarının sıcak bakılmayan bir meslek, iş olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

TOLUN: “TEŞVİK SİSTEMİ, ALTERNATİFLER TEMELİNDE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Görüşme sırasında turizm örgütünün yasal alt yapısının tamamlanmasının değil hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken KITSAB Başkanı Orhan Tolun, turizm teşviklerinde bazı değişiklikler yapılmasının gerekli olduğuna işaret etti. Tolun, özellikle Güney Kıbrıs üzerinden gelecek turistlerin de belirli şartlar dahilinde teşvik sistemi kapsamına alınabileceğini söyledi.

KITSAB Başkanı Tolun ayrıca turizmin casino ve büyük otellerin yararına olan ve kolay para kazanılan bir sektör olduğu algısının ciddi zarar verdiğine ve gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Bu açılardan da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Tolun KITSAB olarak kendilerinin her türlü fikir katkısını koymaya hazır olduklarını, ülkede sürdürülebilir bir turizmi desteklediklerini vurguladı.