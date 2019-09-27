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Özersay, Turkish Heritage Organization’da konuştu

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşunun toplantısına konuşmacı olarak katıldı.
Özersay, Turkish Heritage Organization’da konuştu

Yuvarlak masa toplantısında Özersay, Kıbrıs sorununa ve bölgedeki doğal gaz konularına dair değerlendirmelerde bulundu.  Özersay toplantıda, diğer düşünce kuruluşlarından ve üniversitelerden gelen katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Turkish Heritage Organization Nedir, Kimlerden Oluşur?

ABD'de yaşayan bir gruptürk işadamının kendi ifadeleriyle özellikle ekonomik alanda abd ve türkiye arasındaki ilişkileri, karşılıklı ortaklığı geliştirmek, başta kritik konularda olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki iletişimi ve karşılıklı anlayışı desteklemek amacıyla kurduğu bir kuruluş.

Turkish Heritage Organization Hakkında öne sürülen iddialar ne?

Washington'da bulunan Middle East institute Mei'in Türkiye Masasi Kurucusu ve Direktoru Gönül Tol, Turkish Heritage Organization'un daha önceki toplantılarında katılımcılara 350 dolar verdiğini belirtmiş ve bunu Twitter hesabından takipçilerine paylaşmıştı.

 

 

 

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