Özersay, Turkish Heritage Organization’da konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Turkish Heritage Organization isimli düşünce kuruluşunun toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Yuvarlak masa toplantısında Özersay, Kıbrıs sorununa ve bölgedeki doğal gaz konularına dair değerlendirmelerde bulundu. Özersay toplantıda, diğer düşünce kuruluşlarından ve üniversitelerden gelen katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Turkish Heritage Organization Nedir, Kimlerden Oluşur?

ABD'de yaşayan bir gruptürk işadamının kendi ifadeleriyle özellikle ekonomik alanda abd ve türkiye arasındaki ilişkileri, karşılıklı ortaklığı geliştirmek, başta kritik konularda olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki iletişimi ve karşılıklı anlayışı desteklemek amacıyla kurduğu bir kuruluş.

Turkish Heritage Organization Hakkında öne sürülen iddialar ne?



Washington'da bulunan Middle East institute Mei'in Türkiye Masasi Kurucusu ve Direktoru Gönül Tol, Turkish Heritage Organization'un daha önceki toplantılarında katılımcılara 350 dolar verdiğini belirtmiş ve bunu Twitter hesabından takipçilerine paylaşmıştı.

Adalet bakani Gul Washington'da Yargi Reformu Stratejisini anlatacakmis.Toplantiyi duzenleyen Turkish Heritage Organization konusmayi dinlemek uzere toplantiya katilacaklara 350 dolar teklif ediyor.Daveti alan Amerikali meslektaslarimin yorumu: Turkiye ekonomik krizde mi dediniz? — Gönül Tol (@gonultol) June 6, 2019