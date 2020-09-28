Özersay Türkiye ile güven krizi yaşandığını anlattı

Türkiye ile ilişkileri ‘karşılıklı güven ilişkisine” çekmesi gerektiğini belirten Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı HP Lefkoşa milletvekili Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Hem Türk kamuoyu hem de Türkiye’nin seçilmiş temsilcileri nezdinde güven krizi yaşıyor durumdayız” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Fox TV’de Türk gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ programına konuk olarak, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkinin, son 5 yıldır çok da sağlıklı olmayan bir noktaya geldiğini söyleyen Özersay, “Kıbrıs Türk halkının KKTC’nin tek müttefiki, tek garantörü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı olmuştur" dedi.
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