  • BIST 101.617
  • Altın 260,197
  • Dolar 5,6946
  • Euro 6,3891
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Özersay: Türkiye’nin garantör ülke olarak mevcudiyeti ve tutumu, istikrarın ve barışın güvencesi

» »
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir garantör ülke olarak Kıbrıs’taki mevcudiyetinin ve garantör ülke olarak sergilediği tutum ve davranışın, istikrarın ve barışın güvencesi niteliğinde olduğunu iddia etti.
Özersay: Türkiye’nin garantör ülke olarak mevcudiyeti ve tutumu, istikrarın ve barışın güvencesi

Bakan Özersay, 20 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ilk kadın filo komutanı olan, TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.

 

ÖZERSAY: “TÜRKİYE’NİN GARANTÖR ÜLKE OLARAK MEVCUDİYETİ VE TUTUMU, İSTİKRARIN VE BARIŞIN GÜVENCESİ”

Özersay kabulde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir garantör ülke olarak Kıbrıs’taki mevcudiyetinin ve garantör ülke olarak sergilediği tutum ve davranışın, istikrarın ve barışın güvencesi niteliğinde olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin mevcudiyetinin, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir hak niteliğinde olmanın yanında, zaman içerisinde tarihsel ve duygusal bir anlamı olduğuna işaret eden Özersay TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ni de bunun bir sembolü olarak gördüklerini kaydetti.

“Bunu bir çatışma, ya da çatışma içeren bir savaş değil de barışı güvence altına alan bir istikrar unsuru olarak görüyoruz” diyen Özersay, ekibi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BİNBAŞI ESRA ÖZATAY

Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmanın kendileri için büyük bir gurur ve onur olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti18 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
  • 75 örgüt: “Barış içinde bir ada için her şeyi yapacağız”18 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
  • Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na komiteden oy birliği18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
  • Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na komiteden oy birliği18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
  • Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi18 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
  • Anotnio Guterres'in yardımcısı adaya geliyor18 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
  • Özersay: AB Kıbrıslı Türklerin adını anmaktan korkuyor18 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  • İzinsiz ikametten tutuklamalar sürüyor: 2 tutuklu18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
  • 27 gram hintkeneviri bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı18 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
  • Tır içinde 1450 paket kaçak sigara: 1 tutuklu18 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti