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Özersay: Türkiye'ye yardım diye 17 Milyon TL'lik "boş çek mi" verdiniz?

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"Şimdi Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerini arayıp PARA MI TALEP EDİYORSUNUZ?"
Özersay: Türkiye'ye yardım diye 17 Milyon TL'lik "boş çek mi" verdiniz?

İşte HP Lideri Özersay'ın yaptığı açıklama..

Yani gerçekten bunu da mı yaptınız!!!

Türkiye'de yaşanan ve hepimizin yüreğini burkan sel ve yangında mağdur olan insanlar için "17 MİLYON YARDIM" yaptık diyerek BOŞ ÇEK Mİ VERDİNİZ? Ortada toplanan bir para yokken VARMIŞŞ GİBİ YAPARAK yardım yapıldığını açıkladınız ve şimdi Başbakanlık üzerinden sivil toplum örgütlerini arayıp PARA MI TALEP EDİYORSUNUZ?

Geçen ay sayın Saner sayın Fuat Oktay ile bir araya geldiğinde basına şu haber servis edilmişti: "Saner sel ve yangın mağdurları için TOPLANAN 17 MİLYON TL'yi Fuat Oktay'a SUNDU!". Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine neyi sundunuz sayın Saner?

Henüz toplanmamış olan parayı sunar gibi yapıp SİYASİ ŞOV mu yaptınız? Geçtiğimiz gün ödül kazananlara boş zarf verdiğiniz gibi bu konuda da yardım yapmış gibi görünmek için BOŞ ÇEK Mİ VERDİNİZ?

Gerçekten inanılır gibi değil...

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