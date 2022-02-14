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Özersay: UBP-HP şeklinde ikili hükümet kurmayı önerdik

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na UBP-HP hükümetinin kurulması için öneride bulunduklarını ve Sucuoğlu'nun da bu öneriye olumlu bakmadığını söyledi.
Özersay: UBP-HP şeklinde ikili hükümet kurmayı önerdik

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Sayın Sucuoğlu’na ikili UBP-HP Hükümetini kurma önerisi yaptık, üstelik derdimiz daha fazla bakanlık almak da değil diye vurguladık ama Faiz bey olumlu yaklaşmadı. Olabilir, tercih kendilerinindir saygı duymak lazım” ifadelerini kullandı.

Özersay “son bir yıldır ülkede UBP-DP-YDP hükümetleri var ve durum ortadadır. Şimdi sayısal olarak daha farklı belki ama yönetim anlayışı olarak aynı üç parti bir araya geldiği zaman ülke sorunlarını çözebileceklerine inanıyor muyuz? Açık söylemek gerekirse hayır. Dediğim gibi Faiz bey ikili koalisyona varsa, üçüncü bir partiye gerek olmadan buyursunlar bir hükümet kuralım ama tercihlerini üçlüden yana kullanıyorlarsa diyecek bir şey yok, umarım ülkeye son bir yıldır yaşatılanları yeniden yaşatmazlar” ifadelerini kullandı.

“UMARIM FAİZ BEY SAĞDUYU İLE HAREKET EDER”

HP lideri Kudret Özersay “biz bu ülkede 27 ile bir buçuk yıl Meclisi tıkır tıkır çalıştırdık, mecliste hiç nisap sorunu yaşanmadı. İrade varsa Faiz beyin 27 ile bir hükümet kurabileceğini ve daha az faktörle, daha az karmaşık daha basit ve daha uyumlu bir hükümet kurabilir. Bunu ister UBP-DP şeklinde isterse UBP-HP şeklinde kurar, umarım Faiz bey sağduyu ile hareket eder” vurgusu yaptı.

“BÖYLE BİR ÜÇLÜ HÜKÜMETTE ETKİSİZ ELEMAN OLMAYA GEREK YOK”

Özersay “UBP ile DP’nin hükümet olmaya sayıları yeterli, buna rağmen bu ikiliye üçüncü bir parti olarak katılmak sizi ortak konumuna sokmuyor, daha ziyade yedek durumuna getiriyor. Düşünsenize koalisyonun sadece iki Partisi anlaşarak dilediği yasayı üçüncü partiye rağmen geçirebilecek, çünkü ikilinin yeterli sayısı olacak. Bakanlar Kurulu’nda toplum menfaatine aykırı bir kararın geçmesine karşı çıkarsanız bir gün hükümetten çıkarıldığınızı öğrenebilirsiniz ve bu hükümetin bozulmasına da neden olmayacak! Özetle bir nevi etkisiz eleman olacağınız bir üçlü koalisyondur önerilen. Oysa dörtlü koalisyonda dört ortağın dördünün de ikna olması gerekiyordu kararların alınabilmesi, yasaların geçebilmesi için. Burada sayısal aritmetik o şekilde değil maalesef” ifadelerini kullandı.

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