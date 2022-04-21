Özersay: ‘UBP ve CTP’nin olacağı, toplumsal mutabakata varız’

Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, sadece hem CTP, hem de UBP’nin içinde olacağı bir ‘toplumsal mutabakat’ kapsamında bir yapıya sıcak baktıklarını belirterek, “Biz dostlar alışverişte görsün diye ülkeye zarar veren bu oyunda figüran olmayız.” dedi.

Gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Özersay, şunları ifade etti:

“Şu ana kadar gördüğümüz, Cumhurbaşkanı’nın Maliye Bakanı’nı görevden almasını onaylamaya cesaret edememesi nedeniyle aynı hükümetin Bakanlar Kurulu’nu böyle değişme yoluna gittiği... Bu hesapları tutar mı bilmiyorum. Biz dostlar alışverişte görsün diye ülkeye zarar veren bu oyunda figüran olmayız.”

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