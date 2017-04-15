Özersay: uçak biletleri daha da pahalı olacak

Halkın Partisi Rehberler Birliği Ziyareti esnasında Hükümetin açıkladığı yeni turizm teşvikleri hakkında bir değerlendirme yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükümetin açıkladığı yeni turizm teşviklerinin önümüzdeki dönemde Ercan-Türkiye arasındaki uçak biletlerinde yeni bir pahalılığa neden olabileceğine dikkat çekti ve uyardı: “bu sadece önemsediğimizi söylediğimiz turizmi değil, halkın cebini de olumsuz etkileyebilecek bir risktir. Turizm bütünlüklü bir vizyon gerektirir. Teşvik sisteminde bir değişikliğe gerek vardı ona şüphe yok ancak bu, sektördeki tüm paydaşlara görüşleri sorularak yapılmalıydı. Hükümet aksaklıkları düzelteyim derken daha da bozuyor maalesef. Öyle anlaşılıyor ki turizmde yeni teşvik sisteminin sonuçları, etkileri ne olacak önceden iyi bir hesaplama yapılmadı. Yine tüm paydaşlara danışılmadan, görüş sorulmadan “ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edildi ve yeni sistemde tarifesiz uçuşlara (charter uçuşlar) verilen teşvikler neredeyse yarı yarıya azaltıldı. Bu şartlarda tarifesiz seferle turist getirmek cazip olmaktan çıkacaktır. Yerine bir alternatif konulmadığı için de turist sayısında dikkate değer bir azalma yaşanabilecektir”.

Açıklamada ayrıca “tabi ki bir vizyon değişikliği olabilir, önceki sistem aynen devam ettirilmemeliydi ancak onun yerine turistlerin ülkeye getirilebilmeleri açısından bir alternatif konulmadı. Bu yeni sistem ya ülkeye gelecek turist sayısının önemli oranda azalmasına ya da halkın uçak biletlerine çok daha fazla para ödemek zorunda kalmasına neden olabilecektir” denildi. Halkın Partisi Turizm Çalışma Grubu, Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Tolga Atakan’ın da katılımıyla Rehberler Birliği’ni ziyareti etti. Turizm Çalışma Grubunda Ramadan Beysun, Hasan Karlıtaş, Özgür Vehit ve Ahmet Tokatlıoğlu yer alıyor.

KÜÇÜK DE BÜYÜK DE OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Halkın Partisi Turizm Çalışma Grubu’nun ziyaret ertesinde yaptığı açıklamada “turizm sektörünün sadece tarifesiz uçuşlarla ve sadece ona dayalı olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşması mümkün değildi. Bir değişiklik gerekliydi, ancak bu yeni düzenlemeyle turistlerin ülkeye gelmesini sağlayacak bir alternatif ortaya konulmadı” denildi. Açıklamada ayrıca yeni teşvik sistemine göre tarifesiz uçak seferleriyle turist getirmek artık çekici olmaktan çıkacağı için turist getirmek isteyenlerin tarifeli seferlere yöneleceklerine, uçaklarda koltukları çok önceden kapatmak zorunda kalacaklarına ve bunun da turistin ülkemize getirilmesinde sıkıntılara neden olabileceğine de dikkat çekildi. Büyük acentelerin önceden çok sayıda koltuğu bir yolunu bulup kapatmaları durumundaysa bu kez küçük acentelerin bulacakları turistleri ülkeye getirmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğine de dikkat çekilen açıklamada “geriye kalacak az sayıda koltuğun fiyatının yükselmesi, hatta yaz dönemlerinde çok daha fazla artması kimseyi şaşırtmamalıdır. Yani küçük acenteler teşvikten hiç yararlanamayabilirler. Öte yandan bugün zaten Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batırılmasından sonra fiyat dengeleyici bir rol oynayamaması nedeniyle Türkiye’ye uçak biletlerinin çok pahalı olduğu biliniyor. Ancak bu yeni teşvik uygulamasına göre talep tarifeliye yöneleceğinden bilet fiyatları daha da artabilecektir. Bunun önüne geçmenin yolları tabi ki vardır ve göreve geldiğimiz zaman, bugünden hazırlamakta olduğumuz kapsamlı turizm politikalarımız çerçevesinde bu yöntemleri uygulamaya koyacağız” denildi.