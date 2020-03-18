Özersay: Ülkemizde yeteri kadar test kiti vardır

Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay koronavirüsü tespit edebilecek yeterli sayıda test kitinin var olduğunu söyledi.

Özersay şöyle devam etti: "Şu an çok sayıda testin yapılmasına imkan veren kit olduğu gibi daha fazlası da alınıyor, solunum cihazı için de yeni alımın siparişi de verilmiştir. Peyder pey gelecektir. Sıkıntı para ile ilgili değil, sıkıntı yurtdışından ithal edilen bu tür cihazlarda çıkış ülkelerinde konulan ihracat kısıtlamasıdır." dedi