Özersay: "Ülkeyi seçime götürebilecek hükümet bu hükümet değildir" Seçim yasakları 6 Aralıkta başlasın diyorlar

"Halkın Partisi olarak aylardır vurguluyoruz, ülkeyi seçime götürebilecek hükümet bu hükümet değildir, bu hükümet olmamalıdır."

İşte açıklama;

Halkın Partisi olarak aylardır vurguluyoruz, ülkeyi seçime götürebilecek hükümet bu hükümet değildir, bu hükümet olmamalıdır.

Tüm siyasi partilerin dahil olacağı, hatta teknokrat bakanlardan oluşacak bir seçim hükümeti kuralım, 2022 Şubat ayı başında seçime giderken herkes birbirini denetleyebilsin, seçime bu şekilde gidelim.

Eğer Meclis desteğini yitirmiş olan bu hükümet bizi seçime götürürse kamu kaynaklarını TALAN EDECEKLERİ konusunda ciddi endişemiz vardır.

Kırsal kesim arazisi dağıtmaktan, işe alımlara, vatandaşlığa, taşıma izni, kuyu açma izni, hazine malı kiralaması, Kalkınma Bankası kredisi vermeye varıncaya kadar SEÇİM YATIRIMI yapıp PARTİZANLIK yapacakları konusunda ciddi endişemiz vardır.

Bugün seçim tarihinde uzlaşmaya yaklaşmışken seçim hükümeti kurulmasını geçtim, karar aldığımız andan itibaren seçim yasaklarının başlamasına hükümet karşı çıkıyor.

Seçim yasakları 6 Aralıkta başlasın diyorlar.

Bugün seçim tarihini ilan ettiğimizde 6 Aralık gelinceye değin geçecek olan sürede neler yapacaklarını kestirmek çok güç değildir.

Bu konu bir samimiyet testi niteliğindedir.

2017’de seçim yasakları devreye girmeden önce dağıtılan kırsal kesim arazilerini, yapılan istihdamları ve talan edilen diğer kamu kaynaklarını unutmadık.

Toplumun menfaati esastır ve önceliklidir. Bu ülkenin başına ne geldiyse partizanlıktan ve devlet malının özellikle seçim dönemlerinde talan edilmesinden geldi.