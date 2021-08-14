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Özersay: Üretmek var olmaktır

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  HP Genel Sekreteri, Lefkoşa İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Üreten Gençler Buluşması’na katılıp, standları ziyaret etti ve gençlere destek beyan etti.
Özersay: Üretmek var olmaktır

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  HP Genel Sekreteri, Lefkoşa İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Üreten Gençler Buluşması’na katılıp, standları ziyaret etti ve gençlere destek beyan etti.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Üreten Gençler Buluşması’nda gençlerle sohbet ettik, üretiyor olmanın verdiği mutluluklarını kalıcı kılmak için hem toplum olarak çabalarına sahip çıkmalıyız hem de kısıtlı da olsa devlet imlanlarıyla teşvik etmeliyiz. Etkinlik bugün akşam da devam ediyor, siz de gidip gençlerin ürettiklerinden alarak destek olmaya çalışın derim. Üretmek iç huzurdur, ayakta kalmaktır, var olmaktır…”

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