  • BIST 3.244,92
  • Altın 982.743
  • Dolar 18.321
  • Euro 18.1447
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Özersay: Vakıflar Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?

» »
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Vakıflar Yönetim Kurulu'nun atama kararının yayımlanan Resmi Gazete'nin içerisinde olmadığını ifade ederek, tepki gösterdi, "Yeni Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?" diye sordu.
Özersay: Vakıflar Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması’ başlıklı karara işaret etti.

HP Genel Başkaı Özersay, yayımlanan kararın Resmi Gazete içerisinde yer almadığını ve kayıp olduğunu da aktararak, “Kararın adı var kendi yok!” dedi.

“Neden?” diye soran Özersay, şöyle devam etti:

“1. Yeni Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?

2. Atadınız ve Resmi Gazete’de yayımlamayarak isimleri mi gizlemeye çalışıyorsunuz?

3. Yoksa bazı isimleri atadınız ve gelen tepkiler üzerine kararı imzalamayan Bakanlar oldu da onun için mi yayımlayamadınız? Öyleyse neden sanki böyle bir karar alınmış gibi kararın ismini yazdınız?

4. Şimdi bazı isimleri değiştirip Bakanların imzasını alıp mı yayımlayacaksınız? Yani el çabukluğuyla kamuoyunu mu kandıracaksınız?

5. Sehven mi Resmi Gazete'de yayımlanmadı? Düzeltme ya da ilave yayınlayıp Yönetim Kuruluna atanan isimleri duyuracak mısınız? Olacak iş değil!”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikalar, Başbakan Üstel ile görüştü. Eyleme Devam Edilecek21 Eylül 2022 Çarşamba 16:41
  • Kaza Yapıp Kaçan Şahıs Tutuklandı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:40
  • Trafik kazası! Bir araç takla attı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:20
  • Özersay: KKTC’yi Tanıyın Çağrısının Gereği Yapılacak mı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:16
  • Şahiner: İhalesiz bir şekilde 150 dolara kadar alım yapıldı21 Eylül 2022 Çarşamba 15:52
  • Bakan Oğuz Hayvan Üreticilerini Ziyaret Etmeye Devam Ediyor21 Eylül 2022 Çarşamba 15:47
  • Bakan Taçoy, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Yetkilileri ile Görüştü21 Eylül 2022 Çarşamba 15:36
  • Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Türkiye Milli Takımı’nda Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcu Nehir Deniz’i Kabul Etti21 Eylül 2022 Çarşamba 15:23
  • Savaşan: Erdoğan'ın tanınma çağrısıyla gurur duyduk ve güçlendik...21 Eylül 2022 Çarşamba 15:16
  • Park halindeki araçların aynalarını kırdı!21 Eylül 2022 Çarşamba 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti