Özersay: Vakıflar Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Vakıflar Yönetim Kurulu'nun atama kararının yayımlanan Resmi Gazete'nin içerisinde olmadığını ifade ederek, tepki gösterdi, "Yeni Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?" diye sordu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması’ başlıklı karara işaret etti.

HP Genel Başkaı Özersay, yayımlanan kararın Resmi Gazete içerisinde yer almadığını ve kayıp olduğunu da aktararak, “Kararın adı var kendi yok!” dedi.

“Neden?” diye soran Özersay, şöyle devam etti:

“1. Yeni Yönetim Kurulu’nu atadınız mı, atamadınız mı?

2. Atadınız ve Resmi Gazete’de yayımlamayarak isimleri mi gizlemeye çalışıyorsunuz?

3. Yoksa bazı isimleri atadınız ve gelen tepkiler üzerine kararı imzalamayan Bakanlar oldu da onun için mi yayımlayamadınız? Öyleyse neden sanki böyle bir karar alınmış gibi kararın ismini yazdınız?

4. Şimdi bazı isimleri değiştirip Bakanların imzasını alıp mı yayımlayacaksınız? Yani el çabukluğuyla kamuoyunu mu kandıracaksınız?

5. Sehven mi Resmi Gazete'de yayımlanmadı? Düzeltme ya da ilave yayınlayıp Yönetim Kuruluna atanan isimleri duyuracak mısınız? Olacak iş değil!”