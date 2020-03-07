Özersay: Vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanılmasını kınıyorum

Özersay, açıklaması şöyle;

“Ekonomik olarak bizimle tek kuruşu paylaşmamak için her nevi tahammülsüzlüğü sergileyen Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanmasını kınıyorum. Ne kadar “medeni” ve “Avrupalı” olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Biz gerekli girişimleri yapıyoruz ama özellikle Avrupa Birliği’nin bu yanlışı üstü kapalı olarak meşrulaştırmaya çalışan tavırları kabul edilemezdir.”