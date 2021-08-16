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Özersay: "Vergi Dairesinden re’sen vergiler gönderilmeye başlanmış"

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Ekonomik krizle baş etmenin sadece maliye politikalarıyla mümkün olmadığını ifade eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “vergilere yüklenmenin bir nebze iş yapıp vergi vereni de canından bezdireceğini hâlâ daha öğrenmedik mi?” diye sordu.
Özersay: "Vergi Dairesinden re’sen vergiler gönderilmeye başlanmış"

Özersay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkenin dört bir yanından dükkan, cafe ve benzeri küçük işletme sahibi esnaftan şikayetler almaya başladık. Vergi Dairesinden re’sen vergiler gönderilmeye başlanmış, bazıları geçen yılın iki katı!

Salgın nedeniyle iş yerleri uzun süre kapalı kaldı, piyasada ciddi bir daralma var ve hükümet geçmişte verdiğimiz prim desteğini de durdurdu. Bazı sektörlerde %40’a varan iş hacmi azalması ve ciro düşüşü söz konusu. Buna rağmen Maliye’nin artan vergi talepleri!

Belli ki Maliye sıcak para sıkıntısı yaşamaya başlıyor ya da böyle bir endişe baş gösterdi, hemen vergilere yükleniyorlar. Kamudaki cari giderler için kapsamlı bir ekonomik paket hazırlamak yerine sadece mevcut ve kayıt altında olan vergi mükelleflerine yüklenmek NE ADİLDİR, NE DE GERÇEKÇİ! Bu yaklaşımın sonu daha fazla kapanan iş yeri, daha fazla işten çıkarılan çalışan ve daha fazla fiyat artışı, PAHALILIKTIR.

Ekonomik krizlerle baş etmenin sadece maliye politikalarıyla mümkün olmadığını, vergilere yüklenmenin bir nebze iş yapıp vergi vereni de canından bezdireceğini hala daha öğrenmedik mi? hele de böyle bir salgın döneminde!

Reel sektörün desteklenmesine dönük politikaları eş zamanlı olarak yürürlüğe koymazsanız, kayıt dışı gelir elde edenleri kayıt altına alacak radikal kararlar almazsanız sadece kayıtlı mükelleflere daha fazla vergi yüklemek ekonomiyi daha da çökertecektir. Günü kurtarmaya çalışırken yarınımızı HEBA ETMEYE HAKKINIZ YOK!

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