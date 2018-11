Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün, temas hattına bitişik ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde yer alan Wayne’s Keep Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün, temas hattına bitişik ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde yer alan Wayne’s Keep Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyarette Mezarlık Anı Defteri’ni de imzalayan Bakan Özersay, 215 kişinin mezarlarının yanı sıra, II. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk’ün isminin de yazılı olduğu anıtta ve mezarlıkta incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Wayne’s Keep Mezarlığı’nda her yıl Kasım ayında anma töreni düzenleniyor. “Remembrance Day” adı verilen I. ve II. Dünya Savaşı’nda Birleşik Krallık ordusunda görev yaparken hayatını kaybeden askerler adına düzenlenen törene KKTC’de ikamet eden “İngiliz Sakinler Topluluğu”na üye kişiler de yoğun katılım gösteriyor.