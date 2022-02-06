Özersay: Yapici Bir Tutum Sergileyeceğiz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay TAK'a konuştu

Özersay yaptığı açıklamada Sucuoğlu ile gayriresmi görüşme gerçekleştirdiğini belirterek ". mümkünse hükümette, bu olmazsa da muhalefette hizmet etmek istiyoruz. Her iki durumda da yapıcı bir tutum sergileyeceğiz. Faiz Bey hükümet kurabilmek için esneklik göstermek zorunda olduğunu bilmelidir. Çünkü uzlaşma denilen şey bütün tarafların esneklik göstermesiyle mümkündür." dedi.