Özersay: “Yasayı değiştirip kendi ayıplarını örtmeye çalışıyorlar”

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kudret Özersay, “yasalar vatandaş tarafından ihlal edilince vatandaş cezasını çeker, bedel öder. Oysa yasayı ihlal eden bazı siyasi partiler cezasını çekmek ve bedel ödemek yerine, yasayı değiştirip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu demokrasi açısından, hukuk devleti olma açısından son derece yakışıksız bir girişimdir.” yorumunda bulundu.

YSK’nın cinsiyet kotası açısından Halkın Partisi listelerini uygun bulduğunu ve parti olarak kuralı doğru uyguladıkları için Halkın Partisi listelerinin iptal edilmediğini vurgulayan Özersay “Yasayı ihlal eden, hata yapan bazı siyasi partiler Meclis’te kol kola girmiş bir gecede yasayı değişiyor. Neden? YSK bazı aday listelerini iptal etti de o yüzden. Kendi ayıplarını örtmek için yasa yapıyorlar! Bu yasa değişikliği toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda övünmeye gelince bir harman yer isteyen bazı siyasi partilerin, cinsiyet kotasını anlamayıp yanlış uyguladıklarında kendi ayıplarını örtmeye çalışmalarından başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.