Özersay: Yeni Meclis Başkanı’nın kim olacağı büyük önem taşıyor

Kudret Özersay, seçimlerin ardından oluşan Meclis’te, milletvekillerinin mal beyanında bulunması gerektiğini hatırlatarak bu nedenle kimin Meclis Başkanı olacağının önemli olduğunu vurguladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimlerin ardından oluşan Meclis’te, milletvekillerinin mal beyanında bulunması gerektiğini hatırlatarak bu nedenle kimin Meclis Başkanı olacağının önemli olduğunu vurguladı.

Özersay, “İilgili yasaya göre önceki ve şimdiki mal beyanları karşılaştırıldığında, ki bunu Meclis Başkanlığı yapabilir, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmak zorundadır. Madem ki artık mal beyanlarını karşılaştırma ve ona göre konuyu Savcılığa aktarma imkanı doğuyor, yeni dönemde Meclis Başkanlığı’na kimin seçileceği çok önemli olacak” dedi.

Gerçek bir ‘Nerden buldun yasası’ olmamasına rağmen milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanların, malını gizleyenlerin, gerçek beyanda bulunmayanların ve haksız mal edinenlerin mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabileceğini belirten Kudret Özersay, bu nedenle Halkın Partisi için sadece hükümetin kurulması ve nasıl kurulacağı değil, Meclis Başkanı seçiminin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Özersay, parti olarak bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.