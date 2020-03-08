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Özersay, Yenierenköy’de Vatandaşla buluştu

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Özersay, Yenierenköy’de Vatandaşla buluştu
Özersay, Yenierenköy’de Vatandaşla buluştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Yenierenköy’de vatandaşla buluştu.

Özersay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Özersay, Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’ndaki buluşmada cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.
Özersay burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununu müzakere etmenin ötesinde bir dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere işaret etti.

Deniz hukuku, denizdeki kaynaklar, doğal gazla ilgili çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Özersay, bunu Kuzey Kıbrıs Türk Halkı için değerlendirilmesi gereken bir ekonomik fırsat olarak nitelendirdi.

Dünyanın gözünün bu bölgede olduğunu ifade eden Özersay “Dünyanın önemli gaz şirketleri buraya gelmiştir. ABD ve Rusya Federasyonu bölgede yarış içindeyken, bizim de Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte yaş tahtaya basmamamız lazım. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler de Doğu Akdeniz’in önemiyle yakından ilgilidir. Kıbrıs adasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemi ciddi şekilde artmıştır”dedi.
Kıbrıs meselesinin haricinde ayrı bir dış politikaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Özersay, “Kıbrıs sorunuyla yatıp Kıbrıs sorunuyla kalkmak Kıbrıs halkının kafasını kuma gömmesi anlamına, Kıbrıs Türkünü müzakere masasına hapsetmemiz anlamına gelir” dedi.

Özersay, “Doğal gaz ve deniz yetki alanları konusunda ayrı bir politika gerekmektedir. Hakkımız olanı almak zorundayız. Rum tarafı çözüm olmadan kullanırken bizim çözümü beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Kıbrıs Türk halkı hakkını yedirmeyecektir” diye konuştu.

Kapalı Maraş konusunda da hedeflerini anlatan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması, geleceklerin vergisini ödemesi, inşaat izinlerini KKTC devletinden almaları, ekonomik faaliyetlerini KKTC’de yapmaları anlamına geleceğini ifade etti.

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