  • BIST 2.540,82
  • Altın 992.132
  • Dolar 17.9138
  • Euro 18.2203
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

Özersay: Yetkililer uyuyor mu? Halk sağlığı tehlike altında!”

» »
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefke çöplüğünün günlerdir yandığını ve rüzgarın etkisiyle farklı yerleşim yerlerini duman ve kokunun etkisi altına aldığını söyledi, insan sağlığının riske atıldığına dikkat çekti.
Özersay: Yetkililer uyuyor mu? Halk sağlığı tehlike altında!”

Güzelyurt Belediyesi ile Lefke Belediyesi’nin anlaştıkları ve bir süredir Güzelyurt’tan çöplerin ve vidanjörlerin de Lefke çöplüğüne boşaltım yaptığına dair iddiaların doğru olup olmadığını soran Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Lefke çöplüğü günlerdir yanıyor, rüzgarın durumuna göre zaman zaman yerleşim yerleri duman ve koku etkisi altında kalıyor, bazı yerlerde insanlar kapı, pencere açamıyor. Bölge insanı haklı olarak kokudan kirlilikten şikayetçi. Bölge hastanesine ve doktorlara nefes darlığı ve benzeri zehirlenme şikayetiyle başvuranlar olduğu bilgisi geliyor. Bu kadar gün oldu, Çevre Dairesi buraya dair herhangi bir hava kirliliği ölçümü yaptı mı? Yaptıysa bunun limit değerler içerisinde olup olmadığını kamuoyu ile paylaşmalıdır; Sağlık Bakanlığı bölgedeki hastane ve sağlık ocağı ve doktorlara nefes darlığı ve benzeri şikayetle başvuranların sayısında bir artış olup olmadığına baktı mı? Bakmalıdır; Lefke Belediyesi çöplükteki yangının söndürülmesi ve devamının önlenmesi için herhangi bir ilave tedbir aldı mı? Eğer henüz yapmadılarsa gerekirse bu konuda merkezi hükümetten yardım talep edilmelidir; Güzelyurt Belediyesi ile Lefke Belediyesi’nin anlaştıkları ve bir süredir Güzelyurt’tan çöplerin ve vidanjörlerin de Lefke çöplüğüne boşaltım yaptığı doğru mudur? Son dönemdeki yangının bununla bir bağlantısı var mıdır? Tüm bunlar cevaplanması gereken sorulardır; Memleketin en güzel yerlerinden biri ciddi bir kirlilik tehlikesiyle daha karşı karşıya, yetkililer uyumamalı! Çünkü gerçekten halk sağlığı tehlike altındadır. Tümüne çağrı yapıyoruz: Gımıldayın!”  

unnamed-(1)-016.jpgunnamed-025.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenierenköye'de ani ölüm!27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:32
  • Başbakan Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:06
  • Erhürman: Bu arkadaşlar burada olduğu sürece, sorunların çözülmesini kimse beklemesin27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05
  • Akıncı'dan Türkiye’ye giriş yasaklarına tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:57
  • Serdaroğlu: Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış bekliyoruz27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30
  • Maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:05
  • KTTO: ''KIB-TEK'in ihalesiz yakıt alımını tedirginlikle izlenmektedir''27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:50
  • Süt bedelleri ödeniyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:48
  • Turizimcilerden ortak yorum: TL’nin avantajlarını kullanamıyoruz27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:20
  • Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekti27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti