  • BIST 102.975
  • Altın 257,839
  • Dolar 5,6218
  • Euro 6,2626
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Özersay'a eleştiri “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”

» »
Özersay'a eleştiri “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”
Özersay'a eleştiri “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”

Temiz Toplum Derneği Başkanı (Toparlanıyoruz Hareketi) Adil Şeytanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  hükümetin HP kanadına eleştirilerde bulundu.

Şeytanoğlu açıklamasında, “Sayın Özersay içinde olduğumuz ‘mevcut durum’u hatırlatarak bu konuların kendileri için kolay konular olmadığını söylemektedir. Ancak zaten kimse bizi daha iyiye götürecek yolun kolay olmasını beklememektedir ki!
Sayın Özersay’ın protokolün üç yıllık değil de beş aylık olmasını söylemesi de, İlahiyat Koleji’nin yönetiminin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na devretme noktasından ‘bugünkü noktaya’ geldiğini hatırlatarak, bunları değerlendirmemizi istemesi de bana tam anlamıyla ‘ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI ETMEK’ deyimini hatırlatmaktadır. Kişisel kanaatim, Kıbrıslı Türkler olarak sıtmaya razı edilmek için yeni oluşum ve/veya partilere hiç de gerek duymadığımız yönündedir. Yoksa bizler yıllardır zaten oflaya puflaya sıtmalara razı gelme konusunda uzmanlaşan bir toplum değil miyiz?” ifadelerine yer verdi.

İşte açıklama:

Sayın Özersay’ın bu sabah (24 Temmuz 2019) sosyal medyadan paylaştığı özellikle ekonomik anlaşma ve İlahiyat Koleji’ndeki yeni mutabakat zaptıyla ilgili söylediklerini hem bu ülkenin başbakan yardımcısının, hem de ülke siyasetine büyük değişim vaadleriyle giriş yapan bir siyasi partinin başkanının sözleri olarak ele almak gerekir. Şu anda hükümette olmanın bu vaadleri bir kenara koymak anlamına gelemeyeceğini, böyle birşey için koalisyon içinde olmanın ise maazeret olamayacağını teslim etmemiz gerekir.
Sayın Özersay içinde olduğumuz ‘mevcut durum’u hatırlatarak bu konuların kendileri için kolay konular olmadığını söylemektedir. Ancak zaten kimse bizi daha iyiye götürecek yolun kolay olmasını beklememektedir ki!
Sayın Özersay’ın protokolün üç yıllık değil de beş aylık olmasını söylemesi de, İlahiyat Koleji’nin yönetiminin Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na devretme noktasından ‘bugünkü noktaya’ geldiğini hatırlatarak, bunları değerlendirmemizi istemesi de bana tam anlamıyla ‘ÖLÜMÜ GÖSTERİP, SITMAYA RAZI ETMEK’ deyimini hatırlatmaktadır. Kişisel kanaatim, Kıbrıslı Türkler olarak sıtmaya razı edilmek için yeni oluşum ve/veya partilere hiç de gerek duymadığımız yönündedir. Yoksa bizler yıllardır zaten oflaya puflaya sıtmalara razı gelme konusunda uzmanlaşan bir toplum değil miyiz?
Merak ettiğim ise sayın Özersay ve Halkın Partisi üyelerinin mevcut durumu, eğer yazılanlar havaya yazılan boş sözler değilse, kendi parti tüzükleri ve parti programları bağlamında nasıl değerlendirdikleridir.
Mevcut durumda son gelişmeler HP parti tüzüğünün 2. Maddesinde yer alan ‘laiklik’, ‘halk iradesini esas alma’, ‘halkın bağımlılığını azaltma’, ‘halkın öz güvenini yeniden tesis etme’ ve ‘diğer devletler nezdinde Kıbrıs Türk halkına saygınlık kazandırma’ adına nasıl ileriye doğru atılan adımlardır?
Yine HP parti programında eğitim başlığı (madde 3) altında hedefin ‘eğitimi, siyasi etkilerden
arındırılmış planlamaya dayalı kaliteyi ön plana çıkaran bir devlet politikası haline
dönüştürmek’ olduğu göz önünde bulundurulursa, İlahiyat Koleji’ndeki uygulamaların hangi planlamaya dayandırıldığını ve hangi devlet politikasının bir parçası olduğunu sormak isterim. (Tabii ki alınan kararlarda hiçbir siyasi etki olmadığını varsayabilirsek).

Türkiye’yle ilişkiler konusunda (madde19) ise HP parti programında ‘hükümetteki siyasi partilerin üzerlerine düşen görevleri yapmamaları sonucu yönetim zaafiyeti ve boşluğu oluştuğu’ söylemektedir.Yine bu boşluğun ‘çoğu zaman Türkiye tarafından doldurulduğu’, ‘bu türden bir ilişki biçiminin de halkın kendine olan güvenini daha da aşındığı’ gözlemini yapan bir parti, ‘tarafların birbirlerinin egemenliklerine saygı duyacaklarını, iç işlerine karışma anlamına gelecek davranışlardan kaçınacaklarını’ bir oluşumu yaratmaya yönelik adımları mevcut protokol ve mutabakat zaptıyla mı attığını düşünmektedir?

Gerçekten, bu sıtma işi, sizce de çok sıkmadı mı?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani Ölüm26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
  • Erhürman: “Koordinatörler” TC'den gelmeyecekse bu neden TC ile imzalanan "mutabakat zaptı”nda düzenleniyor?26 Temmuz 2019 Cuma 14:28
  • Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: "Protokolde çalışma hayatını olumsuz etkileyecek maddeler de bulunuyor"26 Temmuz 2019 Cuma 13:44
  • Son Dakika : UBP Girne İlçe Başkanı sahte imza iddiası ile tutuklandı!26 Temmuz 2019 Cuma 13:34
  • “Yenilikçi Yeşil İş Fikri Yarışması” tanıtıldı26 Temmuz 2019 Cuma 13:19
  • Patates üreticilerine ikinci kez itiraz hakkı26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
  • Serdaroğlu: Anlaşmada yer alan birçok olumlu madde yanında, çalışma hayatını olumsuz etkileyecek maddeler de bulunuyor26 Temmuz 2019 Cuma 13:16
  • 600 bin TL sahibine teslim edildi26 Temmuz 2019 Cuma 13:13
  • YDP: " Sendikal Platform sarı sendikacılık yapıyor"26 Temmuz 2019 Cuma 12:50
  • Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliği yapmamak için uydurulan bahaneler çöktü26 Temmuz 2019 Cuma 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti