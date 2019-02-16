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Özersay'a saldırı olayında flaş gelişme!

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Özersay'a saldırı olayında flaş gelişme
Özersay'a saldırı olayında flaş gelişme!

Yalova Spor Kulübü’nde dün akşam olay çıkaran ve tutuklanan Taşkın Güneş, Kasti Hasar, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık suçlaması ile çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre mahkeme, zanlının davaları görülünceye değin yurtdışına çıkış yasağı, seyahat belgelerinin polise teslimine, haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kişinin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş, serbest bırakıldı.

 

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