Özersay'a sert tepki

Şimdi o sorulara ne cevap verilecek?

#Topralanıyoruz Hareketi aktivisiti Tevfik Aytekin'den Özersay'a sert sorular.

İşte o sorular;

Kudret Özersay İki nokta üst üste…

Toparlanıyoruz’un bir gönüllüsü olarak soruyorum.

Vaatlerinize, sözlerinize bakarak soruyorum.

Size soruyorum Kudret Özersay!

“Hesap Verebilirlik”, “Liyakat” ve “Şeffalık” adına…

Ramazan Gündoğdu UBP Milletvekili adayıydı, hem de kontenjandan.

Sonuç Koyuncu UBP LTB Meclis üyesiydi.

Mustafa Yeşil CTP’ Milletvekili adayıydı.

Halil Sakallı DP Milletvekili adayıydı.

Şimdi hepsi sizden aday…

Biz buna “Doğan görünümlü Şahin” diyoruz.

***

Size soruyorum!

O günü iyi hatırlıyorum. Daha ilk kurulduğunuz gün, oradaydım.

O gün söylediniz! Başka Partilere üye olanlar üye olmak isterse kamuoyuna mal bildirimi yapacak demiştiniz.

Hani nerede bu “Mal Bildirimleri”?

Parti değiştirenler…

Hukuken tüzüğü gereği mümkün “Olamayacak” demiştiniz.

Bütün bunları yüzümüze baka baka söylediniz

Ben söylemeyeceğim siz söyleyin, vaatlerini gerçekleştirmeyene, sözünde durmayana ne denir?

Sonra bu vaatleri kaç kez televizyonda söylediğinizi yazsam “Daha Seçilmeden Tutulmayan Vaatler” diye ansiklopedi olur. Hatta bu isime komedi-dram tiyatro oyunu bile olur.

Siz söyleyin neden vaatlerinizi, sözlerinizi tutmuyorsunuz?

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“Kalkınma Bankası” sınav yaptı. 400 genç katıldı, sınav sonuçlarını bile açıklamadılar.

386 genç ve ailesine yazık değil mi?

“Şeffaf” olmadılar…

Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye gümbürtüye getirirken, iyi hal kağıdı istemediler. Sirkat suçu kesinleştiği için devletten atılanı kadroladıkları iddia ediliyor.

Dönemin Kalkınma Bankası Genel Müdürü kimdi?

“Fatma Coşar Kınış” şimdi sizden aday.

Araziye, vatandaşlık kararına dava açtınız ama 11 Milyon 250 bin dolar için sadece göreve davet ettiniz.

Sonra ne oldu? Ayşegül Baybars için kendi müvekkili rüşvet istenirken oradaydı dedi.

Şimdi Ayşegül Baybars sizden aday. Neden Ayşegül Hanım kendisini itham eden sizi çok zor durumda bırakan bu iddia için müvekkiline dava açmadı?

Onca dava açtınız bunun için neden açmadınız?

Hakkında iddia olan kişileri neden aday gösterdiniz?

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Teknokrat dediniz, şimdi bir listeniz var.

Hakkında iddia olanlar ve daha önce başka partilerden olanlar "Zaten hariç".

Peki diğer arkadaşlar yeterince(Teknokrat) olacak kadar iyi değil mi?

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Fotoğraftaki dudakları hatırladınız mı? O dudaklar sizin…

Logonuza ne kadar benziyor değil mi?

İki nokta üst üste…

Biz buna “İki dudağınız arasında” parti diyoruz…