Özersay'a tepki yağıyor! Bu kez eski Başbakan Soyer'den tepki geldi!

İşte o tweetler;

Syn Özersay " ayni süreçlere bizi mahkum etmek isteyenler esas statükocudurlar " deyip BM Parametrelerini ret etme sözde devrimini ifade etti. Siyasi yaşama, tüm zemini ret ederek demokrasi açıklık adına yeni, sözde devrimci önermelerle girdi ama dünkü düzenin de gerisine gitti.

Iç siyasette yaşattığı açıklık ile demokratik değerlerde dünden daha kötüye gidiştir. Ekonomide yeni diye çıktığı yolda yaşattığı çöküş, toplum iradesini dünden daha fazla darbelemektir. KS ve Dış Politikada dünden kötüdür çünkü " Çözümü Çözümsüzlükte" görenlerin yeni maskesidir

Syn Özersay " ayni süreçlere bizi mahkum etmek isteyenler esas statükocudurlar " deyip BM Parametrelerini ret etme sözde devrimini ifade etti. Siyasi yaşama, tüm zemini ret ederek demokrasi açıklık adına yeni, sözde devrimci önermelerle girdi ama dünkü düzenin de gerisine gitti. — ferdi soyer (@FssoyerFerdi) September 3, 2019