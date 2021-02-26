Özersay:"Arıklı kendinden geçmiş görünüyor''

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Genç TV programcısı Muazzez Gazihan’a yönelik tavrını eleştirdi.
Özersay paylaşımında
''Ekonomi Bakanı sayın Arıklı gazetecilere canlı yayında ayar verecek, gazeteciliği öğretmeye kalkacak kadar kendinden geçmiş görünüyor, üstelik de yakışıksız ifadelerle. Yazık ve ayıp gerçekten, bu kadarı da fazla.'' dedi.
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