Özersay:Berber ve kuaförler 20 Mayıs’ta açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRT’de Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor.

Özersay açıklamasında;

‘Alınan kararları gözden geçirdik. Bazı şeyler değişmeyecek. 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkama yasağı devam edecek. Pazar günleri kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu ama özellikle çok daha fazla sektörün açılması ile birlikte anlamını yitiriyor. Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldık. Pazar günleri dışarı çıkmak mümkün olup iş yerleri de açılabilecek-20 Mayıs’tan itibren berberler ve kuaförler sadece saç kesimi ve saç bakımı için açılacak diğer hizmetler verilmeyecek. Randevu ile çalışılacakacak, maske takmak zorunlu olacaktır.Sakal traşı yasak olacak.21 Mayıs Perşembe günü de berberler açık olacak.