Özersay:Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile geride bırakacağız, az sabır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından, Birleşik Krallık’ta bir süredir çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklamada bulundu

Özersay paylaşımında,

“Birleşik Krallık’ta, ağırlıklı olarak da Londra’da bir süredir çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan vatandaşlarımız var. Bir süre önce aile ziyareti, sağlık-tedavi, gezme ya da alış-veriş gibi nedenlerle bu ülkeye gitmiş ve yaşanan virüs salgını sonucunda oradan ülkemize dönüş yapamamış olan vatandaşlarımız var.

Kimisi kalacak yer, kimisi maddi imkan ve neredeyse tamamı yakınlarından ve ülkelerinden ayrı kalma sorunu yaşıyorlar. Tüm bu sıkıntıları da dikkate alarak uzunca bir süredir daha önce orada bulunan öğrencilerimizi ülkemize getiren charter uçuşlarda da yaptığımız gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da özellikle uçuş izinlerinin alınması ve zaten olağan olarak daimi ikameti KKTC’de olan bu vatandaşlarımızın ülkelerine dönüşlerinin mümkün olması için Bakanlığım ve Londra’daki Temsilciliğimiz de dahil tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz sefer gelmek isteyip de gelemeyen öğrenci arkadaşlarımıza da bu yönde bir imkan yaratabilmek lazım.

Gecemizin gündüzümüze karıştığı, ailemizin ve en sevdiklerimizin dahi yüzüne hasret kaldığımız bir dönemde dahi orada kalan vatandaşlarımız için yeterli çaba ortaya koymadığımızın söylenmesi, hatta oradaki vatandaşlarımıza bu yönde duyurularda bulunulması hevesimizi kırmayacak, bilinsin istedim.

Çalışma arkadaşlarımla birlikte biz görevimize odaklanacağız, kimsenin çalışma şevkimizi kırmasına, enerjimizi çalmasına izin vermeyeceğiz.

Bu vesileyle yıllar önce İngiltere’ye gitmek zoruna kalan, orada bir ömür çalışıp yaşayan ve evlatlar, torunlar ve torun çocukları yetiştiren, emeğiyle, bilgisiyle o topraklarda kök salan ve maalesef son günlerdeki virüs salgını sonucunda yitirdiğimiz Kıbrıslı Türklere de Allahtan rahmet diliyorum, çok kıymetli isimleri kaybettik, nurlar içerisinde olsunlar.

Bugün itibariyle resmi sayısı 23 olan ve salgın hastalık sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine de, orada bulunan Kıbrıs Türk toplumuna da başsağlığı diliyorum. .

Bu zor günleri hep birlikte DAYANIŞMA ile geride bırakacağız, az sabır…” dedi