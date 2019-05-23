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Özersay’dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya insan hakları konusunda mektup

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı ‘Kıbrıs 2018 İnsan Hakları Raporu’na ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’ya bir mektup gönderdi.
Özersay’dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya insan hakları konusunda mektup

Mektupta, Kuzey Kıbrıs’a ilişkin olumlu addedilen hususlar memnuniyetle karşılanırken, diğer yandan Kıbrıs Türk tarafının görüş ve yapıcı eleştirileri ortaya konuldu.  Mektupta,  insan hakları konusunda ülkeyi daha ileri bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalara değinildi.

“İZOLASYONUN RAPORDA YER ALMAYIŞI BÜYÜK EKSİKLİK”

Bakan Özersay, “Adadaki en önemli insan hakları ihlali olan Kıbrıs Türk tarafı üzerinde uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun raporda yer almayışı, sözkonusu raporun büyük bir eksikliğidir. Kıbrıslı Türklerin hayatlarının her alanına sirayet eden izolasyon, adadaki iki taraf arasındaki derin güven krizini besleyerek, müzakereye dayalı bir çözüme ulaşılmasına engel oluyor” diye savundu

“GKRY’nin turizm, sanat, spor, vb. alanlarda uyguladığı engellemeler Bakanlığımız’ın girişimleri sonucunda rapora girdi. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Özersay, bu konuda özellikle raporlama dönemi olan 2018 yılına ait somut örnekleri muhatabıyla paylaştı.

“İNSAN HAKLARI STANDARTLARINA ÖNEM ATFEDİYORUZ”

Özersay, “Kabul edilmez statüko nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı olarak uluslararası insan hakları enstrümanlarına taraf olamıyoruz ancak, buna rağmen, KKTC olarak insan haklarına büyük önem atfediyoruz ve ülkemizi bu konuda daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik çalışmalar yürütürken, hem komşumuz Kıbrıs Rum tarafı hem de diğer uluslararası aktörlerle doğrudan işbirliği yapmaya hazırız” dedi. Bakan Özersay, başta ABD ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olmak üzere uluslararası aktörlerle, insan ticareti, terörle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddet gibi konularda işbirliği yapıldığını ve bu işbirliklerinin daha da ileriye götürülebileceğini söyledi.

Bakan Özersay, mektubunda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ileriki raporlarında adadaki insan hakları durumunu en doğru şekilde yansıtmak adına ABD ile var olan iletişim ve işbirliğinin daha ileriye taşınmasının arzulandığını belirterek uluslararası insan hakları enstrümanları, uygulamaları ve standartlarına bağlılığa vurgu yaptı.

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