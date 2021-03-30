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Özersay'dan ''adalet'' vurgusu

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Özersay, meclis konuşmasında kimsenin derdinin bir etkinliği engellemek olmadığını ama ülkedeki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı, “Adalet sağlanırsa sıkıntı da kalmaz” dedi.
Özersay'dan ''adalet'' vurgusu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Üst Kurulu’nun tiyatro, konser ve sergi gibi diğer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin de önünü açacak bir karar alması ve adil olunması durumunda bir süredir çekimleri devam eden “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 1 Nisan’da galasının yapılması açısından sıkıntı kalmayacağını söyledi. Özersay, Sağlık Bakanı Üstel’e bu yönde çağrıda bulundu. Özersay, meclis konuşmasında kimsenin derdinin bir etkinliği engellemek olmadığını ama ülkedeki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı, “Adalet sağlanırsa sıkıntı da kalmaz” dedi.

“MESELE KURALLARIN HERKESE EŞİT UYGULANMA MESELESİDİR”

Sosyal medyada yaptığı açıklamada da dün yaptığı meclis konuşmasına dikkat çeken HP Genel Başkanı Özersay, Sağlık Bakanlığı’na çağrısını yineledi. Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Mesele adil olma meselesidir, kuralların herkese eşit şekilde uygulanması meselesidir. Perşembe günü bir süredir çekimleri devam eden dizinin galasına sağlık açısından bir sıkıntı görülmeyerek belirli şartlarla izin verilecekse, Sağlık Üst Kurulu benzer şartlarda icra edilebilecek olan diğer sanatsal ve kültürel etkinliklerin de önünü açacak karar üretmelidir. Örneğin sınırlı izleyici katılımı ile tiyatro, konser (biletli izleyicinin olacağı ve herkesin oturacağı yerin belli olacağı türden etkinlikler), sergi ve benzeri faaliyetlerin ne şekilde yapılabileceği de belirlenip ilan edilmelidir. Sağlık Bakanı’na dün mecliste bu yönde çağrı yaptık, umarım dikkate alınır. Özetle sağlık koşullarının imkan verdiği ölçüler içerisinde etkinlikler arasında ayrım yapılmaz ve adalet sağlanırsa bu türden tüm etkinliklerin yapılması açısından sıkıntı da kalmaz.”

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