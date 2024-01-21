Özersay'dan Arıklı'ya kısım akraba yandaş kıyağı eleştirisi!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ulukışla’da yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Sosyal Medya

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ulukışla’da yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından eleştirdi. Paylaşımında Erhan Arıklı’nın kendi partisi ve halkın aklıyla alay etmeye çalıştığını vurgulayan Özersay taşıma izinlerinde değindi.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“AYIPTIR, AYIP!

Sayın Erhan Arıklı: Kendi partililerinin ve Halkın aklıyla alay etmeye çalışıyor! AİLESİNE, HISIM VE AKRABALARINA çektiği KIYAKLARI konu değiştirip UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR!!!

“SIRA YDP’YE GELİNCE KIYAMETLER KOPUYOR”MUŞ!!!

“SIRA AİLEME, AKRABALARIMA, YAKINLARIMA gelince kıyametler kopuyor” deseydiniz daha doğru olurdu değil mi? Neden mi?

Çünkü

-ablanın damadına 15 kiralık izni;

-kardeşinin kızına 20 kiralık izni;

-diğer abinin oğlunun damadına T izni;

-abinin gelinine T izni;

-abinin torununa T izni VERDİN!

Üstelik Halka da YALAN SÖYLEDİN! Neden?

“Bu izinleri durdurdum” dedin, “bir daha incelenmek üzere geri çekme kararı” aldığını söyledin.

- Bir kere yasaya göre Bakan olarak böyle bir YETKİN YOK! (50/2000 Yasası)

- Bu açıklamayı yapmanızın üzerinden 15 GÜN GEÇTİ henüz atılan BİR ADIM YOK!!!

- İPTAL YOK, hısım akrabaya ve partililere dağıtılan bu izinler hala İPTAL EDİLMEDİ ve geçerli!

PARTİZANLIK YAPMAYI HAKLI GÖSTERMEYE, NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞMA!

- YDP milletvekili adayına 5 Turistik izni,

- YDP örgütü başkanına 10 kiralık izni,

- YDP eski ilçe başkanına 10 adet kiralık izni,

- YDP eski gençlik kolları başkanına 10 kiralık izni

- YDP milletvekilinin sekreterine 10 kiralık izni

- YDP İlçe yönetim kurulu as başkanının babasına 10 adet kiralık izni

AÇIK AÇIK, ÇATIR ÇATIR HAKSIZLIK YAPTINIZ, AKRABALARINIZA KIYAK ÇEKTİNİZ, PARTİZANLIK YAPTINIZ ve kamuoyunda deşifre olunca geri adım ATAR GİBİ YAPTINIZ!. Şimdi olayı ÇARPITIP kıyak dağıtımı şeklinde verdiğiniz izinleri GARGARAYA GETİRİP cebe atmaya çalışıyorsunuz!

Şimdi kamuoyuna yaptığınız açıklamaya uygun olarak KIYAK DAĞITIMI şeklindeki bu izinleri iptal edecek misiniz etmeyecek misiniz?

Yoksa ortaklarınız olan UBP ve DP’ye de bu izinlerden verip, onların partililerine de dağıtıp bu partizanlığı ve kıyak dağıtımını İŞBİRLİĞİ ile BİRLİKTE mi yapacaksınız?

Gözümüz üzerinizdedir!!!”