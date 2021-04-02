Özersay'dan Arıklı'ya:Tam Bir Aymazlık İçerisinde

HP Genel Başkanı Kudret Özersay bir paylaşım yaptı:

Sayın Arıklı’nın dünyadan haberi yok, tam bir aymazlık içerisinde!

Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapması gereken ev ödevlerini muhalefet Meclis komitelerinde engel olduğu için yapamıyorMUŞ! Bu nedenle de kaynak alamıyorMUŞ! Mesela Hal Yasası gündeme alınmıyormuş.

1) Daha dün Meclis’te sordum cevap dahi veremediler: “Türkiye ile yaptığınız anlaşmaya göre Mart ayı içerisinde kamu görevlileriyle ilgili iki ayrı yasada değişiklik sözü vermiştiniz. Bu yasaların TASARILARINI DAHİ Meclise hükümet olarak getirmediniz. Mart ayında geçireceğiniz sözünü verdiniz, Nisan ayına girdik komiteye dahi getirmediniz. Ödevini yapmayan sensin, komiteye getirsen ve görüşülmese, gecikse anlayacağım. Gerçekten bu kadarı da tam bir aymazlık!

2) Örneğin Hal Yasası’nın son üç haftadır Meclis’te komitede 6’dan fazla toplantıda detaylı olarak ele alındığının saatler süren bir çalışmayla ilerletildiğinin de belli ki farkında değil ve kalkmış “komite gündemine alınmasına muhalefet izin vermiyor” diyor.

Kendisi bir AZINLIK hükümeti olmasına rağmen bütçesini geçirebilsin ve vatandaş mağdur olmasın diye Ekonomi, Maliye ve Bütçe komitesinde muhalefetin yardımıyla kendilerine çoğunluğu verdiğimizi, bütçe görüşmelerini bir hafta erken kesip zaman kazanmalarına yardımcı olmaya çalıştığımızı, komite çalışmalarına muhalefet milletvekilleri katılırken hükümetin bazı vekillerinin komite toplantılarına dahi katılmadığının farkında mı acaba sayın Arıklı? Gerçekten ya dünyadan bir haber ya da yapmadığı ödev için “elektrikler kesildi” bahanesi arkasına saklanmaya çalışıyor.

Bu kadarı da fazla be arkadaş…