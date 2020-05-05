Özersay'dan askerlik ile ilgili açıklama

İşte açıklama;

Bugün Hükümet olarak uzun istişareler sonucunda bazı konularda vardığımız noktayı paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.

1) Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız toplantı ertesinde son birkaç gündür Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda: Salgın başladığı günden bu yana idari izinleri askıya alınan ve GKK bünyesinde askerlik görevini yerine getirmekte olan özellikle çavuşlarımızın bu idari izinleri yanmayacak. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımızın terhisleri öncesinde bahse konu idari izinlerinin büyük bir bölümünü kullandırtma yoluna gidilecek. Terhisi yakın olanların bu sürede yitirdikleri idari izinlerin büyük bölümü, terhisi yakın tarihli olmayanların bu sürede yitirdikleri idari izinlerinse tamamı terhisleri öncesinde kendilerine kullandırtılacak.

2) Askerlik yasasında idari izinler dışında var olan aylık yasal izinler de bu geçen salgın döneminde kullanılamamış olsa dahi yanmayacak ve terhis tarihini de etkileyecek şekilde önümüzdeki dönemde kullanılabilecek.

3)GKK hükümetin tedbirleri kademeli olarak hafifletme kararlarına paralel olarak belirleyeceği bir tarihten sonra yukarıda belirtilen izinlerin kullanılması sürecini devreye sokacaktır.

4)Geçtiğimiz hafta askerlik konularında oluşturduğumuz komite toplantılarını tamamlama noktasına geldi. Perşembe gün yapılacak olan toplantıda olgunlaşan öneriler kağıda dökülecek ve Pazartesi Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bedelli askerlik yükümlülükleri; genel anlamda bedelli askerlik şartları; askerlik yükümlülüklerini yerine getiremeyip cezaya düşenler; bazı haklarını yitirenler ve genel anlamda af benzeri konular böylece netleştirilmiş olacak. Karara bağlanması aşamasında kamuoyunu bu komitenin vardığı sonuçlarla ilgili olarak da bilgilendireceğiz.

Bu vesileyle salgın döneminde en başından itibaren Hükümetle paralel tedbirler alarak gerekli hassasiyeti gösteren ve tam bir işbirliği ve dayanışma halinde hareket eden Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yöneticileri ile risk alarak görevleri başında uğraş veren tüm personeline, askerlerimize teşekkür ediyorum.

Dayanışma halinde görevimizi yaparak bu krizden en az hasarla çıkmak zorundayız, çıkacağız.