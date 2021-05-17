  • BIST 1.453
  • Altın 497,499
  • Dolar 8,3463
  • Euro 10,1370
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Özersay’dan Başbakan’a: “Böyle Bir Hükümet Kurarak Memleketi Hükümetsiz Bıraktınız’’

» »
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e seslenerek “Siz böyle bir hükümet kurarak memleketi hükümetsiz bıraktınız” ifadesini kullandı.
Özersay’dan Başbakan’a: “Böyle Bir Hükümet Kurarak Memleketi Hükümetsiz Bıraktınız’’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e seslenerek “Siz böyle bir hükümet kurarak memleketi hükümetsiz bıraktınız” ifadesini kullandı. Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak azınlık hükümet tanımını hatırlatan Özersay, hükümetin azınlık hükümetin ne olduğunu anlamamakta ısrar ettiğini söyledi ve literatürü açıp bakmalarını önerdi. Özersay, “Parlamenter demokrasinin beşiği olan Birleşik Krallık parlamentosunun sayfasında azınlık hükümeti nedir diye bir bakın. Azınlık hükümeti, hükümeti oluşturan bir veya birden fazla siyasi partinin sahip olduğu milletvekili sayısının çoğunluğa sahip olmaması demektir. Hükümeti oluşturan birden fazla siyasi parti var mı? Var. Bu hükümetin meclisteki milletvekili sayısı 24’tür. Hatta Yeniden Doğuş Partisi’nden Sayın Bertan Zaroğlu istifa ediyorsa, sayınız 23’tür. Yani siz bir azınlık hükümetisiniz ve muhalefetle uzlaşarak ilerleme zorunluluğunuz buradan geliyor” diye konuştu.

 

“KOMİTELERİN SAYISINI HER AKLINIZA GELDİĞİNDE DEĞİŞTİREMEZSİNİZ, MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NÜ İHLAL ETMİŞ OLURSUNUZ”

 

Başbakan’ın komitelerde çoğunluğa sahip olmayı istemesi konusuna da değinen Özersay, hükümetin komitelerde çoğunluğa sahip olmamasına sebep olarak da azınlık hükümeti olmalarını gösterdi. Başbakan’ın dörtlü hükümet örneğinin doğru bir örnek olmadığını belirten Özersay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendilerini ‘bağımsız’ adleden milletvekillerine de şu soruyu sormak gerekir. Onlar hükümet milletvekili midir, UBP milletvekili midir? Kendileri istifa ederken halkın önüne çıkıp ‘Biz nisap vereceğiz ve hükümetin önünü açmak için destek veriyoruz’ demişlerdi, ‘Hükümetle pazarlık ettik, hükümetin ortağıyız’ dememişlerdir. Hükümetin doğrultusunda oy kullanmadığı zamanlar olmuştur. Kendilerinden de ‘Biz hükümet ya da UBP milletvekiliyiz’ dediklerini duymadım. Özetle hükümetin meclisteki sayısı bu nedenle de şu an 24’tür. Hükümet siyaset bilimi açısından da parlamenter demokrasi açısından da bir azınlık hükümetidir. Dolayısıyla bugünkü hükümetin dörtlü koalisyonla mukayese edilmesi saçmadır. Komitelerin sayısı konusunda danışma kurulu karar almıştır. Sizlerin de imzaları buradadır. Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle bu kararlar alındı. Meclis İç Tüzüğü’nü açıp okuyun. Her aklınıza geldiğinde ya da yaşadığınız bir tıkanıklığı aşmak istediğinizde komitelerin sayısını değiştiremezsiniz. Çünkü bunu yapmaya kalkarsanız Meclis İç Tüzüğü’nü ihlal etmiş olursunuz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1,5 ton esrar ele geçirildi!17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:17
  • Özyiğit: “Hükümet Parmak Hesabıyla Koltukta Kalmanın Hesabını Yapıyor”17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:15
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli PCR testlerini yaptırdı17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:53
  • 120 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:48
  • Ataoğlu:Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe o kadar emin adımlarla yürürüz17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
  • Zaroğlu istifa kararını erteledi!17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:18
  • Çakıcı:Ayrımcılıkla mücadele için daha fazla çaba harcanmalı17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:16
  • Gönyeli Belediyesi'nden duyuru17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
  • Anastasiadis 4,4 Milyar Euro’luk Kurtarma ve Sürdürülebilirlik Planı Açıkladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:01
  • 1 haftada 54 kaza 21 yaralı!17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti