Özersay'dan başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Geçitkale Havaalanı'ndaki uçak kazasında iki kıymetli insanın yaşamını yitirdiğini belirterek, hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'nın ailelerine, yakınlarına ve havacılık camiasına başsağlığı ve taziyelerini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uçak kazasının nedeni araştırmak üzere bir ekibin olay yerine gittiğini Ulaştırma Bakanı’nın da olay yerinde olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:



“Bugün maalesef hava sporları konusunda son derece tecrübeli iki kıymetli insanımızı meydana gelen bir kaza sonucunda kaybettik. Hava aracının hangi nedenle düştüğünü araştırmak için bir ekip olay yerine gidiyor. Ulaştırma Bakanımız da şu anda olay yerindedir. Ailelerinin, yakınlarının, havacılık camiasının ve ülkemizin başı sağolsun”