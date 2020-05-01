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Özersay'dan DAÜ açıklaması

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Özersay'dan DAÜ açıklaması
Özersay'dan DAÜ açıklaması

İşte açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde nitelikli akademik çalışmaları artırmaya ve böylece bilime ve üniversitenin prestijine katkı koymaya dönük teşvik edici uygulamalar olması son derece doğaldır ve bunlar dünyadaki uygulamalara paraleldir. Üniversite adına yapılacak ulusal ve uluslararası projelerle akademisyenlerin belirli bir ilave katkı alması benzer akademik teşviklerden birisidir, yadırganmamalıdır.

DAÜ’de gelir ve giderler temelinde tasarruf yapılması, iyi bir mali planlamaya gidilmesi tabi ki inkar edilemez zorunlu bir ihtiyaçtır, hele de bu dönemde. Ama bunu akademik üretkenliği teşvik edecek hususlardan fedakarlık ederek yapamayız düşüncesindeyim. Her durumda üniversite hocasının çok çalışmasının sınıfta gireceği dersin ya da ofiste duracağı saatin artırılmasıyla değil bir yaşam tarzı olan akademinin bilimsel anlamda üretkenliğiyle, yayın ve projelerle bilime katkısıyla alakalı bir şey olduğunu akılda tutmak gerekir.

Başka konularda olduğu gibi ülkemizdeki kamu üniversitelerinde de alınacak mali tedbirler konusunda bir koalisyon olan hükümetimizde kararları birlikte vereceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın

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