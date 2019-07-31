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Özersay'dan Ercan'daki polis şiddeti ile ilgili açıklama geldi

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Bir ay önce Ercan Havaalanı'nda gerçekleştiği belirtilen polis şiddetiyle ilgili Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan açıklama geldi.
Özersay'dan Ercan'daki polis şiddeti ile ilgili açıklama geldi

Özersay ,sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. 

Dışişleri Bakanı Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 

Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı, izleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.

 

 

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