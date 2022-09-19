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Özersay'dan hükümete Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele emirnamesi tepkisi

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Özersay'dan hükümete Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele emirnamesi tepkisi
Özersay'dan hükümete Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele emirnamesi tepkisi

Özersay'dan hükümete Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele emirnamesi tepkisi

İşte açıklama;

Gayrimeşru hükümet yeni bir rant operasyonuna daha hazırlanıyor anlaşılan! Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele emirnamesini yürürlükten kaldırıp belirli bir kesime avantaj sağlamak niyetinde oldukları duyumu var. Emirname kaldırılacaksa bunu, yerine düzgün bir imar planı koyarak yapabilirsiniz. İmar planını gömdüğünüz ve planlı gelişmeyi engellediğiniz yetmezmiş gibi şimdi de yeni haksızlıklara ve plansızlığa kapı mı açacaksınız?

Bu süreçler kapalı kapılar ardında belediye seçimlerini nasıl finanse ederim düşüncesiyle yapılacak pazarlıklarla yürütülmez, şeffaf şekilde her şeyi kamuoyu ile paylaşıp adalet duygusunu zedelemeden ve planlı gelişme ilkesini katletmeden ilerlemeniz gerekir. Ama nerde...

Görevde kaldığınız her gün memlekete zarar...

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