Özersay'dan hükümete soru bombardumanı!

HÜKÜMETE ZAMLI, İNDİRİMLİ VE ALKOLLÜ BİR DÜZİNE SORU!!!

Bugün Meclis’te Başbakan’ın ZAMDAN İNDİRİM açıklamalarıyla, Maliye Bakanı’nın ZAMDAN İNDİRİM açıklamalarının nasıl birbiriyle ÇELİŞTİĞİNİ, bu çelişki nedeniyle de HERHANGİ BİR İNDİRİM OLMADIĞINI ortaya koyan SORULAR gündeme getirdik.

Başbakan’ın açıklamaları doğruysa Maliye Bakanınkilerin, Maliye Bakanınkiler doğruysa Başbakanınkilerin DOĞRU OLMADIĞINI göstermeye çalıştık.

Ne Başbakan cevap verdi, ne de Maliye Bakanı!!! Bugün itibariyle kullandığımız elektriği HANGİ TARİFEDEN, HANGİ FİYATTAN kullandığımızı bilmiyoruz! Bugün itibariyle piyasadaki alkollü içeceklere uygulanan fonun da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz! O nedenle herkes piyasada kafasına göre fiyatlandırma yoluna gidiyor. GUDURU YAŞIYORUZ çünkü GUDURU YÖNETİLİYORUZ…

1) Hükmet önce Elektrik ve Alkole OKKALI ZAM yaptı. Sonra Halktan gelen tepkiler ve eylemler üzerine geri adım atarak ZAMDAN İNDİRİM YAPMAYA KARAR VERDİ! Yani gene zam, ama daha az zam. “Gözden geçireceğiz” dedi.

2) 5 Nisan’da Başbakan Halkın önüne çıktı ve Bakanlar Kurulu ertesinde “elektrikte şu şu şu oranlarda ZAMDAN İNDİRİM yapıyoruz, alkollü içeceklerde de şu şu şu oranlarda ZAMDAN İNDİRİM yapıyoruz” dedi. Aradan bir hafta geçip de indirim olmayınca Başbakan’a soruldu neden indirim yapılmadı diye. Cevap: “düzenlemeyi yapacak ekipteki kişilerin tümü covid oldu, o nedenle indirim yapamadık”. Aynı konuda dün bir açıklama yapan Maliye Bakanı ise bu kez “alkolde gümrük vergilerinin tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmesi….UZMANLARDAN OLUŞAN bir KOMİTE oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”!.

3) Hangisi doğru? Ekip covid olduğu için mi zamdan indirim yapılamadı? Yoksa bu komite covid olmamış olan bir başka ekipten mi oluşuyor? Başbakan zamdan indirim dedikten BİR HAFTA SONRA bir komite kurup çalışma mı başlatıyorsunuz? Üstelik de İVEDİ? Ne zaman biter acaba bu komitenin çalışması, kurulması bile bir hafta aldıysa, çalışıp karar üretmesi ne zamanı bulur acaba?

4) Başbakan’ın 5 Nisan’da kalem kalem hangi içkiye ne kadar zamdan indirim yapılacağını ve elektrikte ne kadar kullanıma ne kadar zamdan indirim yapılacağını açıklamıştı ya, bu Maliye Komitesi bu ZAMDAN İNDİRİMLERİ AYNEN yürürlüğe koyacaksa neyin çalışmasını yapacak? 10 dakikalık bir işlem bu!

5) Yoksa bu Maliye Komitesi Başbakan’ın açıkladığından daha farklı bir FON ORANI; daha farklı bir ZAMDAN İNDİRİM ORANI mı belirleyecek? O zaman Başbakan’ın söyledikleri havada mı kalacak? Başbakan Halka doğruyu söylememiş mi olacak?

6) Maliye Bakanı daha farklı bir ZAMDAN İNDİRİM ORANI düşünüyorsaydı, 5 Nisan’daki Bakanlar Kurulu toplantısında buna neden EVET dedi? İçeride evet dedikten sonra fikir mi değiştirdi?

7) Yok eğer Maliye Bakanı Bakanlar Kurulu sırasında da bu zamdan indirime karşı çıktıysa ve buna rağmen Başbakan çıkıp o oranları açıkladıysa Başbakan Maliye Bakanı’nı doğru söylemeyen bir konuma mı koymuş oluyor? Maliye Bakanı Halka doğruyu söylemeyen konuma mı girmiş olacak?

8- Elektrik konusunda 5 Nisan’da Başbakan’ın kamuoyuna açıkladığı ZAMDAN İNDİRİM ORANLARI ertesinde sayın Maliye Bakanı “bu indirimin uygulanabilmesi için her ay 180 milyon ek kaynak bulmamız gerekli” demiştir. Bu “her ay bu kaynağı bulamazsak bu ZAMDAN İNDİRİM YAPILMAYACAK” anlamına mı geliyor? Yani zamdan indirim ŞARTLI BİR İNDİRİM MİYDİ?

9) Eğer elektrikte zamdan indirim şartlı bir indirimseydi sayın Başbakan’a bu Bakanlar Kurulu’nda Maliye Bakanınca söylendi mi? Yani her ay 180 milyonu bulabileceksek bu indirimi yapabiliriz” denildi de ona rağmen bu kaynak olmadan Başbakan çıkıp şartsız şurtsuz bir biçimde bu indirimi ilan mı etti? Yani ŞARTLI olan bir zamdan indirimi Halka ŞARTSIZ zamdan indirim olarak mı lanse etti sayın Başbakan?

10) Dışarıda Maliye Bakanının bu açıklanan ZAMDAN İNDİRİM ORANINI kabul etmediği ve bu oranların değişeceği söylenmektedir. BU doğru mudur? Elektrikte Bakanlar Kurulu kararıyla (ve kurum yönetim kurulu kararıyla) bir zamdan indirim yapılacaksa bu oranlar Başbakan’ın kamuoyuna açıkladığı oranlar mı olacak, yoksa onu da mı değişeceksiniz?

11) Halk olarak şu anda kullandığımız elektriği hangi tarifeden kullanıyor olduğumuzu bilmiyoruz ve işin ilginç tarafı bunu hükümet de bilmiyor. Bundan sonra belirlenecek olan tarifenin Başbakanın kamuoyuna açıklayacağı tarifeyle aynı olup olmayacağını, aynı veya farklı bunun geriye yürüyüp yürümeyeceğini ve şu anda kullandığımız elektrik için de uygulanıp uygulanmayacağını kimse bilmiyor. Başbakan biliyor mu? Peki Maliye Bakanı biliyor mu?

12) Maliye Bakanı dün bir açıklama yaparak enflasyon ile mücadeleye ve alım gücünün artırılmasına değindi ve araya bu zamdan indirim konusunu da sıkıştırdı. Bu “kamuda hayat pahalılığı ödememi istiyorsanız bunun tek yolu bu yaptığımız zamlardır, o nedenle kimse bu zamlardan indirime gitmemizi beklemesin” demeye mi getiriyor?

Bu liste daha uzar ve gider, ben bir düzinede durayım. Başbakan ile Maliye Bakanı’nın HER İKİSİNİN DE AÇIKLAMASI AYNI ANDA DOĞRU OLAMAZ, çünkü belli ki birbiriyle ÇELİŞİYOR. BU demektir ki bu iki açıklamadan biri DOĞRU, diğeriyse DOĞRU DEĞİL.

İnanın buna bakarak sevinmiyoruz ama Hükümet gerçekten bu şekilde devam edemez. Devlete inanan kimse, kendi kendimizi yönetmemiz lazım diyen kimse bu hazin tablo karşısında mutlu olmaz zaten. Yazık günah memleketimize, geleceğimize…