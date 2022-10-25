Özersay’dan Meclis’teki muhalefete çağrı!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, muhalefetin mecliste kalmasının bir çözüm olmadığını belirterek “Bunu yaşayarak gördüler zaten. Muhalefete rağmen birçok yasa meclisten geçti. Şu anda bu gayrimeşru hükümetle demokrasi ve Halk iradesi katlediliyor, muhalefet buna ortak olmamalıdır, Meclis’te böyle bir hükümete adeta sahne kurar konumdan çıkmalıdır. Son yaşananlardan sonra Meclis’teki muhalefet duruşunu gözden geçirmelidir. Muhalefet Aralıkta belediye seçimine gidilmesinin Anayasaya aykırı olduğu biline biline kendisi de buna tamam diyerek seçime gitmek zorunda kalıyor. CTP Anayasaya aykırı olduğuna inandığı bir yasayla seçime katılmak zorunda kalıyor. Sütten ağızları yanmış olması gerekiyor. Şu anda yapılması gereken şey mecliste artık gayrimeşru hükümetle birlikte çalışılarak ülke yararına bir şey yapmanın mümkün olamadığını görerek Meclis dışındaki siyasi aktörlerle ve Halk iradesini ve onurunu önemseyen sivil toplum örgütleriyle birlikte örgütlenerek meşru olmayan bu hükümetten bir an önce kurtulmak için, hükümetin istifaya zorlanması için baskı kurmak, bu doğrultuda bir yol haritası ortaya koymaktır” dedi.

Hakikat Web TV’de Hüseyin Çelik’in hazırlayıp sunduğu Real Açı programına konuk olan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Anayasa Mahkemesi’nin belediye sayılarıyla ilgili aldığı kararla ilgili olarak “Belirsizlik ortadan kalkmadı daha da derinleşti” değerlendirmesinde bulundu.

İRADE GASPI KARŞISINDA GÖSTERİLECEK SİYASİ DURUŞ YARGI YOLUNA BAŞVURMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR

Gayri meşru hükümete karşı meclis kürsüsünde sabaha kadar tartışılsa bile bir şeyin değişmeyeceğini söyleyen Özersay “İki şeyi birbirine karıştırmamak gerek. Anayasaya ya da hukuka aykırı olan durumlarda mücadele etme yolu sadece mahkemeye gitmek değildir. Bu hukuksuzluk karşısında Nasıl bir siyasi duruş gösterdiğiniz bazen mahkemeye yaptığınız başvurudan bile önemlidir. Sadece meclis kürsüsünde sabaha kadar bağıra çağıra kavga etmekle olmuyor. Meclis’teki muhalefet orada kalmakla gayrimeşru olan bu hükümete sahne kurduğunun, tüm bu kötülükleri bu ülkeye yapması için bir zemin hazırlanmasına katkı koyduğunun, ortak olmaya başladığının farkına varmalıdır. Anayasa Mahkemesinin önceki iptal kararından sonra Meclis’teki muhalefet yeni bir Anayasa ihlaline, yani seçimin 25 Aralık’ta yapılmasına ortak olmak zorunda kalmıştır. Şimdi de Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü bir belediye yapılanması ve sayısıyla seçime girmek zorunda kalıyor. Bu izledikleri yol ülke yararına olan yol değildir. Bu güne kadar yaşananlardan yeterli dersin çıkarılmış olması gerekir. Tek çıkış yolu bu gayrimeşru hükümetin istifası için Meclis’teki irade katliamına ortak olmaktan bir an önce vazgeçmeleridir. Meclis’te böyle bir hükümete bu imkanı vermeyip Meclis dışında bu hükümeti istifa etmeye zorlamak için hep birlikte bir yol haritası takip edip yeniden Halk iradesine dayalı bir hükümetin kurulmasını sağlamak zorundayız. Bunun dışındaki her şey maalesef zaman kaybıdır, teferruattır.”

MAHKEME KARARIYLA BELİRSİZLİK ORTADAN KALKMADI DEMOKLES’İN KILICI ENSELERİNDE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Anayasa Mahkemesi’nin belediye sayısıyla ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla belirsizlik ortadan kalkmadı daha da derinleşti. Bu şartlarda belediye seçimlerinin çok da demokratik bir ortamda yapılacağını söylemek mümkün değildir. Aralıkta seçilecek belediye başkanlarının ensesinde şimdi Demokles’in kılıcı gibi sallanan bir başka mahkeme kararı olacak, Anayasa Mahkemesi belediye seçimleri ertesinde davanın esasına dair kararını verdiğinde ortaya yeni idari ve hukuki sıkıntıların çıkacağını şimdiden görebiliyoruz” dedi. Özersay “bu ülke için çıkış yolu belediye seçimleri ve diğer yasalarla boşa zaman harcamak değil Halk iradesine dayanmayan, gayrimeşru olan bu hükümetin istifa ettirilmesi için baskı kurmaktır ve bunun da Meclis’te konuşmakla olmayacağı artık ayan beyan ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Programda dün Anayasa Mahkemesi’nin belediye sayılarıyla ilgili aldığı kararı değerlendiren Özersay “Belediye seçimleri konusu netleşmediği gibi bu belirsizlik daha da derinleşmiş oldu. Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurmayla ilgili kararından sonra sadece 18 belediye ile seçime gidilebileceği konusu netleşmiş oldu. Bu seçimin ertesinde mahkemenin bazı maddeleri iptal edebileceği gerçeği orada duruyor. Demokles’in kılıcı orada duruyor. Sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar noktasında bir değerlendirme yapıldı. Ama sıkıntılar hala devam ediyor” dedi.

Belediyelerin hangi yetki ve intibaklarla seçime nasıl gidileceği kesin olmadığını söyleyen Özersay “Seçimin ertesinde başka iptaller gündeme gelebilir ve yeniden yasal düzenlemeler yapılabilir. Mali açıdan belediyeler seçimin ertesinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilecekler. Bunu aşabilmek için büyük ihtimalle belediyelere verilen yetkiler kullanılarak vatandaştan tahsil edilen paraların miktarı artacak demektir. Kendi personelini ödeyebilmek için vatandaşın cebinden çıkacak çözümler üretilecek” dedi.