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Özersay'dan önemli mal varlığı açıklaması... Hesap sorma zamanı geldi

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Milletvekili ve Bakanların mal beyanında bulunma süreleri dolduğuna göre artık bu konuda adım atmanın zamanı geldi.
Özersay'dan önemli mal varlığı açıklaması... Hesap sorma zamanı geldi

İşte o açıklama;

Milletvekili ve Bakanların mal beyanında bulunma süreleri dolduğuna göre artık bu konuda adım atmanın zamanı geldi. Bu sabah itibariyle Meclis Başkanlığı’na bir başvuruda bulunarak ilgili yasaya göre harekete geçmesini ve önceki mal beyanları ile yenilerini karşılaştırmasını talep ettik.

Bu karşılaştırma sonucunda beklentimiz, (eğer varsa) gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar ile servetlerinde önemli bir değişiklik olmasına rağmen bunu bildirmemiş olanlar hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasıdır. Yasanın gerektirdiği ama bugüne değin yasada belirtildiği şekilde uygulanmamış olan bu sürecin başlatılmasının zamanı geldi. Biz bir süredir basına da yansıyan ve tatminkar şekilde izah edilememiş olan servetler konusundaki gerçeğin ortaya çıkmasını ve bu bağlamda hesap verilmesini sağlama kararlılığındayız..

Mal bildirimini zorunlu kılan yasada da açıkça yazdığı üzere bu karşılaştırmanın yapılması, bu suçu işleyenler varsa Başsavcılık aracılığıyla haklarında soruşturma başlatılması ve yine yasada yazdığı üzere üç yıl veya yerine göre beş yıl hapis cezası da dahil cezalarını çekmeleri için sürecin takip edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Yasada yazan, koalisyon protokolümüze özellikle koyduğumuz, Meclis’te onaylanan hükümet protokolümüzde de yer almış olan bu sözü hükümet olarak tutmanın zamanı geldi. Bu sürece paralel olarak kısa bir süre sonra “Nereden Buldun Yasası”nı da Meclis’e taşıyacağız.

#Devam

 

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