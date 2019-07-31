Özersay'dan yeni girişimler.. O Polis memuruna cezai soruşturma da açılıyor

İşte o açıklama;

Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüm, mevzuatı da inceleyerek bir adım daha atıyoruz. Şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılıyor ve bugünden itibaren açığa alınıyor. Bu olaya tanıklık edip bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacak. Bu tür suçların, ihmallerin cezasız kalmaması ileride caydırıcılık açısından da polis teşkilatımıza olan güven açısından da önemlidir diye düşünüyorum.

"İdare soruşturma başlatıldı”

Ercan Havaalanı Polis Karakolunda Haziran ayında yaşanan şiddet olayı ile ilgili polisten açıklama geldi.

İlgili şahsın aşırı alkollü olduğu ve x-ray cihazında telefonu ıslandığı için görevli polislere küfür ettiği iddia edildi.

Polisten olayla ilgili gelen açıklama ise şu şekilde:

13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanında, görüntüdeki şahıs aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde söz konusu şahsa karşı hiçbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilatınınım itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır.

Polis’ten Ercan Havaalanı’nda yaşanan olayla ilgili ek açıklama geldi.

Yolcuya orantısız güç kullanan polis açığa alındı.

Polis açıklaması şöyle:,

Ercan Havalimanında yaşanan darp olayı ile ilgili ek açıklama: 13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanında görevli polislere küfür eden şahsa karşı orantısız güç uygulayan polis mensubu aleyhinde hem cezai işlem, hem de idari soruşturma başlatılarak açığa alınmış ve olay esnasında olaya anında müdahale etmeyip ihmali görülen personel hakkında da ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.

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