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Özersay'dan yeşil ışık... "Erken seçim olmasını istemiyorsak, gerekli desteği göstereceğiz"

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TV 2020 ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, yeni hükümet oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özersay'dan yeşil ışık... "Erken seçim olmasını istemiyorsak, gerekli desteği göstereceğiz"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TV 2020 ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, yeni hükümet oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bir koalisyon kurması durumunda dışarıdan destekleyeceğini vurgulayarak, “Eğer mümkün değilse hükümet kurulma senaryolarını bir kurşunla bertaraf etmemek lazım” dedi.

“Birden fazla olasılık vardır” diyen Özersay, 4’lü hükümet döneminde 27 sayısıyla Meclis’in nisap sorunu yaşamadığını aktardı.

“UBP BAKANLIK ALAMAYAN VEKİLLERİ MECLİSE GETİREMİYOR”

Özersay, “UBP, bakanlık alamayanları Meclise getiremiyor. Geçen yılın şartları şu anda aynen devam etmiyor. Bir kurultay süreci vardı, bakanlık alamayanlar veya kurultaya aday olanlar Ersan Beyi tehdit ediyorlardı. Ancak durum şimdi farklı, sandıktan çıkmış bir parti başkanı var. Her siyasi partinin başkanı bize göre hükümetteyse vekillerini meclise getirmek zorundadır. UBP kuracağı koalisyonda, bakanlık alamayan vekillerin meclise gelemeyeceğini düşünüyorsa yine istikrar sağlanamaz” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET OLASILIKLARI BİR TANE DEĞİL, BİRDEN FAZLA”

Özersay, “Biz HP olarak hükümet olasılıkları bir tane değil, birden fazla var” diyerek, erken seçimin gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını aktardı ve ne kadar az koalisyon ortağı olursa o kadar uzun ömürlü bir hükümet olacağını kaydetti.

“KAPALI DEĞİLİZ, UZLAŞABİLİRSEK HÜKÜMETE GİRERİZ”

“Niyet varsa, irade varsa 27 vekillede meclis çalışır. Bu ülke bir erken seçimi daha kaldıramazsa, niye sadece şu hükümet olur diye iddia ediliyor?” diye soran Özersay, şöyle devam etti:

“Erken seçim olmasını istemiyorsak, gerekli desteği göstereceğiz. Blörf yapmak doğru bir yaklaşım değil. Biz pazartesi günü Parti Meclisimizden bir yetki isteyeceğiz. Gayriresmi temaslar oldu, resmi görüşmelerde göreceğiz.

Kapalı değiliz, uzlaşabilirsek hükümete gireriz. Daha önce olduğu gibi 27 ile meclis çalışabildi, yine olabilir. 2’den fazla ortak olursa, uyumu yakalamak zor olur. 2’li bir koalisyon daha makuldür. Farklı bir öneri gelirse, oturur konuşuruz. Uyumlu ve uzun ömürlü bir hükümet olmalıdır.”

Kaynak: Kıbrıs Postası

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