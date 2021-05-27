  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Özersay'dan Zam Tepkisi: Meclis'te soracağız!

» »
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüp gaza yapılan zammı eleştirdi.
Özersay'dan Zam Tepkisi: Meclis'te soracağız!

Özersay'ın açıklaması şöyle: 

Beş ay önce tüp gaza 5 tl indirim, beş ay sonra 5 tl BİNDİRİM, yani zam. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Önceki indirimle övünmek için bir harman yer isteyenlere bugün Meclis’te bir soralım bakalım ne diyecekler...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Sadece 50 Yaş Üstü Kişilere Yapılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 11:17
  • Eski Başbakan Kalyoncu: Falyalı ile hangi siyasiler ilişkide?27 Mayıs 2021 Perşembe 11:16
  • İş insanı Tekin Arhun ve Polis Subayı Ali Savaş Altan gözaltında! (GÜNCELLENDİ)27 Mayıs 2021 Perşembe 11:04
  • 7 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:58
  • Güzelyurt Bölgesinde 2 Yangın27 Mayıs 2021 Perşembe 10:51
  • Korkut Eken de sessizliğini bozdu: “Peker ile Kıbrıs’a gittim, cinayetle alakam yok”27 Mayıs 2021 Perşembe 10:45
  • Spiral Makinesinden Çıkan Kıvılcımlar Yıldırım Köyünde Yangına Neden Oldu27 Mayıs 2021 Perşembe 10:40
  • YDP Bölündü! Zaroğlu: “Noter huzurunda 2400 istifa vereceğim”27 Mayıs 2021 Perşembe 10:39
  • Ortaköy'de Uyuşturucu Operasyonu: Önce Araçtan Sonra Evden Emareler Toplandı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
  • İlkay Adalı: “Cinayet günü Çatlı Kıbrıs’taydı”27 Mayıs 2021 Perşembe 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti