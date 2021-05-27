Özersay'dan Zam Tepkisi: Meclis'te soracağız!

Özersay'ın açıklaması şöyle:
Beş ay önce tüp gaza 5 tl indirim, beş ay sonra 5 tl BİNDİRİM, yani zam. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Önceki indirimle övünmek için bir harman yer isteyenlere bugün Meclis’te bir soralım bakalım ne diyecekler...
Özersay'ın açıklaması şöyle:
Beş ay önce tüp gaza 5 tl indirim, beş ay sonra 5 tl BİNDİRİM, yani zam. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Önceki indirimle övünmek için bir harman yer isteyenlere bugün Meclis’te bir soralım bakalım ne diyecekler...
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