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Özersay'dan,Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: ''Bu ifadeler Kıbrıs Türk halkına saygısızlıktır''

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Özersay'dan,Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: ''Bu ifadeler Kıbrıs Türk halkına da saygısızlıktı''
Özersay'dan,Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: ''Bu ifadeler Kıbrıs Türk halkına saygısızlıktır''

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından Türkiye hükümetinin küçük ortağı Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.

İşte Özersay'ın paylaşımı:

''Bir siyasiyi beğenmeyebilir, politikasını yanlış bulabilirsiniz. Ama kimsenin bu ülkenin insanına, hele hele seçilip Cumhurbaşkanlığını yapmış olan bir ismine hakaret etme hakkı yoktur. Böyle hakaret içeren ifadeler suçtur ama ondan daha da önemlisi bu ifadeler en hafifinden ayıptır, Kıbrıs Türk halkına da saygısızlıktır.''

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