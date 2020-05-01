Özersay:Emek her dönem olduğu gibi bu dönemde de üretimin ve toplum olarak ayakta durabilmenin olmazsa olmazıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1 Mayıs İşçi Bayramı dolasıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Özersay mesajında;

‘Dünya çapında bir salgını iliklerimize kadar hissettiğimiz, uluslararası iş gücü hareketlerinden olası işsizlik dalgasına ve istihdam politikalarına varıncaya kadar belirsizliklerin bizi beklediği bir dönemde 1 Mayıs’ı kutlamak kolay değil.

Böyle bir dönemde emeğini acımadan risk alarak göreve koşan sağlık çalışanlarına, belediye işçilerine, sivil savunma personeline, eczacılarımıza, süpermarket çalışanlarımıza, polisimize ve görevinin başında olan diğer herkese müteşekkirim.

Emek her dönem olduğu gibi bu dönemde de üretimin ve toplum olarak ayakta durabilmenin olmazsa olmazıdır, saygıya değerdir.

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.’