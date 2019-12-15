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Özersay:Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor

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Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Kudret Özersay bu aşamada Geçitkale Havalimanı’nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını açıkladı.
Özersay:Henüz İHA gelmiş değildir, kontrol ünitesi kuruluyor

Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Kudret Özersay bu aşamada Geçitkale Havalimanı’nda sadece yer kontrol ünitelerinin kurulmaya başlandığını, henüz bir İHA intikali bulunmadığını açıkladı.

BRT’ye açıklama yapan Özersay, şu anda Türkiye’den Dalaman’dan kalkan ve bölgede görev yerine getiren insansız hava araçlarından bazıları Geçitkale’de kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale’ye gelecek, bu alamada gelen İHA söz konusu değil dedi.

Özersay, “şu anda ihtiyaç İHA’larla sınırlıdır, bir silahlı hava aracı değil” dedi.

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