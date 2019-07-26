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Özersay:İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özersay:İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, “anlaşmada çok süpriz şeyler yok. genel anlamda diğer protokollerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum zaten kısa 5 aylık bir protokol. ” dedi.

Özersay“ Dörtlü koalisyon hükümeti zamanında 3 yıllık olacak şeklinde başlandı sonra 1 yıllık olursa daha doğru olur mu diye düşünüldü. Şimdi sonunda imzalanan sadece 5 aylık bir programdan bahsediyoruz. Diğer protokollerle mukayese edebilmek için bu yılın sonunda yapılacak 3 yıllık protokol ile kıyas yapmak daha sağlıklı olur” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuruluşunda hata yapıldığını söyleyen Özersay, vatandaşın Kuran öğrenme yada Arapça öğrenme yönünde talebi varsaydı bunun zamanında devlet okullarında seçmeli dersler olarak çözümlenebileceğini ancak bu şekilde olmadığını ve baştan doğru kurgulanmış bir yapı oluşmadığını ifade etti.

“Mevcut okulun yönetiminin Türkiye’ye devredilmesi talebini de doğru bulmadık. En üst düzeyde anlatma imkanı bulduk. Bu hükümet kurulduktan sonra İstanbul’a yaptığımız ziyarette de gündeme geldi” diyen Özersay, anayasaya göre,ülkedeki bir okulun KKTC dışındaki herhangi bir birime bağlanamsının anayasal olarak da doğru olmayacağını Türkiye yetkililerine aktardıklarını belirtti.

Özersay, ilahiyat koleji konusunda bazı taahütler olduğunu ancak bunun yetki devri anlamına gelmemesi gerektiğini de ifade etti.

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