Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar

Kudret Özersay'ın mesajı şöyle:

"Lütfen herkes dikkatli olsun!!!

Geçtiğimiz gün bahsettiğim dolandırıcılık olayı büyüyor! Bugün de bir kişi Merkez Bankası'nı arayıp kendisini Kudret Özersay olarak tanıtıyor ve bir hesaba bir miktar para havalesi yapılmasını istiyor. Yetkililerin tepki göstermesi üzerine telefonu kapatıyor. Az önce Merkez Bankası yöneticileri ile konuştum ve bilgi aldım.

Lütfen özellikle kamu görevlileri ve banka çalışanları benim yahut kabineden bir başka bakan arkadaşımın her ne sebeple olursa olsun adını kullanmaya çalışan kimseye itibar etmesinler.

Polis Genel Müdürü ile konuyu görüştüm, şu anda konuyu araştırıyorlar.

Kamuoyunun dikkatine."